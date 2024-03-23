У Путина остался один аргумент по Франции и он его применит – Пионтковский

У Путина много "спящих" очагов исламских террористов во Франции, которые он активизирует.

Об этом он заявил политический эксперт из Вашингтона Андрей Пионтковский в интервью ведущему программы "Студия Запад" Антону Борковскому в эфире "Эспрессо".

"Обратите внимание еще на один очень важный момент: первое, что сделал Путин, он активизировал свою пятую колонну в Париже. И в первый же день все левые партии, и главная – Ле Пен, – все выступили о том, что Макрон толкает нас до мировой войны, что это авантюризм и т.д. Но два дня назад Ле Пен снова появилась на экране и неожиданно заявила, что Макрон прав, сказав, что Путин агрессор, нарушивший все законы, теперь он угрожает Европе, поэтому его нужно остановить всеми средствами", – прокомментировал политический эксперт.

По его мнению, с Ле Пен хорошо поработали, вероятно, показали документы о финансировании путинским режимом ее президентской кампании, соответственно, Макрон обеспечил себе внутриполитический тыл.

"У Путина остался один аргумент в отношении Франции. Я уверен, он его применит. У Путина много "спящих" очагов исламских террористов во Франции, которые он активизирует. Вы же обратили внимание, что последние два года, когда все российские спецслужбы полностью погрязли в Украине, то прекратились исламские террористические акты во Франции. А каждый раз, когда они раньше случались, один из участников был какой-то чеченец с российским паспортом, то есть эти центры контролировались Москвой", — подчеркнул Андрей Пионтковский.

Напомним, заявление Макрона о возможной отправке войск на территорию Украины подняло большую шумиху в информационном пространстве. Президента Франции критиковали, но вдруг эта риторика поменялась. Еще одна страна НАТО поддержала возможную отправку войск в Украину. Это важное заявление вслед за Макроном сделали в Финляндии. Министр иностранных дел страны Элина Валтонен подчеркнула, что исключать такой сценарий просто невозможно, хотя сейчас отправлять никого не нужно.

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