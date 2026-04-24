У Путина открыто заявили о войне с Европой: шокирующее заявление Лаврова

Глава российского МИД цинично назвал Украину «наконечником» экспансии Запада на Евразийском континенте.

Глава МИД РФ Сергей Лавров / © Associated Press

В Кремле истерично заявили о войне, которую «открыто объявили» России страны Запада, которые якобы используют украинское государство как «геополитический таран».

Такое заявление главы МИД государства-агрессора Сергея Лаврова на встрече с руководителями российских некоммерческих организаций цитируют пропагандисты «РИА Новости».

Главный дипломат РФ цинично назвал «мощным фактором дестабилизации обстановки в мире» так называемую «экспансию Запада» на Евразийском континенте, «прежде всего в районах, где всегда было сильное влияние России, где были наши традиционные законные интересы».

«Навязчивое стремление, которое уже в последние годы просто прорвалось открыто, в лозунге „Нанести России стратегическое поражение“, объявлена открытая война», — истерично заявил Лавров.

При этом глава российского МИД вспомнил и об Украине, против которой Кремль пятый год ведет захватническую войну, назвав наше государство «наконечником», который якобы использует Запад против России и «геополитическим тараном».

В конце концов в своем заявлении Сергей Лавров лишь традиционно повторил обычные нарративы Кремля относительно Запада и Украины, которые уже неоднократно высказывал его шеф Владимир Путин.

Напомним, ранее российский президент во время ежегодного послания к Федеральному собранию РФ. в феврале этого года заявил, что западные страны якобы делают из Украины так называемую «анти-Россию» еще с XIX века.

