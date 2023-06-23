У Путина отреагировали на заявления Пригожина, ФСБ завела дело за "призыв к мятежу"

В Кремле заявили, что Путин знает о ситуации с заявлениями Пригожина.
У российского диктатора Владимира Путина прокомментировали ситуацию с заявлениями главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, который обвинил российских военных в нанесении ракетного удара по "вагнеровцам".
Об этом сообщают российские средства массовой пропаганды.
В Кремле заявили, что Путин знает о ситуации с заявлениями Пригожина.
"Владимир Путин в курсе ситуации вокруг Евгения Пригожина. Сейчас принимаются все необходимые меры", – заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
Также сообщается, что ФСБ возбудила дело о призыве к вооруженному мятежу после заявлений Пригожина.
Напомним, ранее сообщалось, что главарь террористической группировки "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что российские войска нанесли удар по тылам его ЧВК и убили много боевиков.
Кроме того, мы ранее информировали, что Евгений Пригожин назвал войну России в Украине, которую Кремль продвигает как "специальную военную операцию", "бездарно спланированной операцией".
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