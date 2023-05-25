У Путина отреагировали на информацию NYT о причастности Украины к атакам на Кремль

В России заявили, мол, им известно о причастности Киева к атаке беспилотниками на Кремль, произошедшую в начале мая.

Об этом заявил пресс-секретарь российского-президента диктатора Дмитрий Песков, пишут прокремлевские СМП.

Комментируя информацию The New York Times об организованной атаке на Кремль, якобы одной из украинских спецслужб, Песков заявил о причастности никого другого, а только "киевского режима" — как в Москве называют власти Украины.

"Мы же сразу сказали, что за этим стоит киевский режим. В конце концов нет большой разницы, какое из подразделений киевского режима за этим стоит. За этим стоит киевский режим, мы это знаем, осознаем это и из этого и выходим при выстраивании нашей работы". ", — высказался спикер диктатора.

К слову, ранее NYT со ссылкой на неназванных американских чиновников сообщила, что в Белом доме считают, что атаку дронами организовала одна из украинских спецслужб. В свою очередь, спецслужбы США не имеют данных, какое именно подразделение совершило атаку и был ли проинформирован об операции президент Украины Владимир Зеленский.

Атака на Кремль

В ночь на 3 мая возле Кремля в Москве прогремели два мощных взрыва. После этого в небо взвился густой дым и выключилась подсветка стены. В Москве несколько дней молчали. Затем "фюрер" Путин заявил, мол, не придал большого значения этому событию.

В украинской разведке заявили, что атака дронов на Кремль могла быть результатом активности местных сил сопротивления или разборками в "башнях" российских властей, а Украина к этому не причастна.

Тем временем американские аналитики Института изучения войны заявили, что Россия, вероятно, устроила это нападение, пытаясь донести войну до российской внутренней аудитории и создать условия для более широкой мобилизации общества. По нескольким признакам можно утверждать, что нападение было целенаправленным.

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