В Кремле пока воздержатся от комментариев по поводу падения самолета Ил-76 в Белгородской области РФ. Мол, информация очень "свежая".

Об этом заявил спикер российского президента-диктатора Дмитрий Песков.

"Пока не могу ничего сказать, это достаточно свежая информация, сейчас будем с ней разбираться", — ответил Песков вопрос, успели ли Владимиру Путину доложить о падении самолета.

Пресссекретарь Кремля подчеркнул, что пока ничего не может сказать. Вместо этого российское Минобороны падение Ил-76 подтвердило.

Напомним, в среду, 24 января, в Белгородской области РФ упал самолет Ил-76. Предварительно инцидент произошел в Корочанском районе в селе Яблоново. РосСМИ утверждают, что на борту в общей сложности было якобы около 70 человек.

Между тем, украинские СМИ со ссылкой на собственные источники сообщают, что на борту самолета был ценный груз. Вероятно, этот военно-транспортный самолет перевозил ракеты в комплексы С-300.

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