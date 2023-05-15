У Путина отреагировали на "предложение" Пригожина сдать Украине позиции россиян

В Кремле информацию The Washington Post о "предложении" главаря "вагнеровцев" Евгения Пригожина сдать российские позиции в обмен на выход ВСУ из Бахмута - ложью.

Об этом заявил пресс-секретарь президента-диктатора РФ Дмитрий Песков, пишут российские ОМП.

"Не могу (прокомментировать — Ред.), но похоже на очередные утки. К сожалению, даже уважаемые издания в последние разы довольно часто не гнушаются этим", — высказался спикер Кремля.

Информация WP о "предложении" Пригожина

Газета Washington Post опубликовала информацию о том, что Евгений Пригожин обратился с предложением в Украину. Он якобы предлагал передать информацию о позициях россиян. За это украинское Минобороны должно отвести подразделения ВСУ из Бахмута. Отмечается, что олигарх сделал предложение с помощью секретных контактов в ГУР в конце января 202-го.

Сам олигарх открестился от предложения сдать Украине позиции россиян. Обнародованную американской газетой информацию он назвал попыткой "хайпануть", или кампанией, которую против него проводят "товарищи из Рублевки".

В свою очередь, в украинском ГУР заявили: стоит задаться риторическим вопросом – кому могут быть выгодны подобные публикации. По словам Андрея Юсова, разведка в этих вопросах использует разные инструменты, а "по некоторым вбросам я не думаю, что мы должны это комментировать".

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