У Путина отреагировали на слова Зеленского о сине-желтом флаге над Думой

У Путина отреагировали на слова Зеленского о сине-желтом флаге над Думой

В Кремле убеждены, что российский триколор останется на своем месте.

В Российской Федерации отреагировали на слова украинского президента Владимира Зеленского о сине-желтом флаге над Государственной думой.

Об этом в эфире одного из российских телеканалов сказал представитель президента России Дмитрий Песков.

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Там убеждены, что российский триколор останется на своем месте. "Над Государственной думой майоров и будет дальше развеваться все-таки российский триколор", — прокомментировал представитель Кремля слова Зеленского.

Как сообщалось, 30 июня во время прямой линии президент РФ Владимир Путин заговорил об Украине как "дружественном народе" и "малороссах". Украинцев и русских он назвал одним народом.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на слова российского президента. По его словам, невозможно одновременно говорить об "одном народе" и откровенно захватывать наши территории и продолжать бойню на Донбассе. "Были бы украинцы и россияне одним народом, то в Москве, скорее всего, ходили бы гривны, а над Государственной думой майоров бы желто-голубой флаг", — сказа он.

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