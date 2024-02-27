У Путина отреагировали на возможный ввод войск НАТО в Украину

В Москве снова заговорили о неизбежности столкновения РФ и Альянса.

В Кремле заявили, мол, обратили внимание на заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправки войск стран Запада в Украину.

Об этом сообщил спикер президента-диктатора РФ Дмитрий Песков.

По его словам, Москве известно о том, что в Европе обсуждалась тема отправки иностранных военных в Украину.

"Если это произойдет, то придется говорить не о вероятности, а о неизбежности прямого столкновения России и НАТО", – считает пресс-секретарь российского диктатора.

Песков также отметил, мол, обсуждение на Западе возможности отправки войск в Украину — "важный и новый элемент".

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон заявил о возможных войсках НАТО в Украине. На утро 27 февраля в НАТО не прокомментировали заявления западных лидеров. Впрочем, некоторые члены Альянса и ЕС все же рассматривают такую возможность.

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