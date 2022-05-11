У Путина отреагировали на желание оккупантов присоединить к России Херсонскую область

В Российской Федерации считают вполне реальным сценарием присоединение захваченной Херсонской области, о чем хочет просить оккупационная "власть".
У президента-диктатора страны-агрессора заявляют, что процедура должна проходить по такому же сценарию, как было с аннексией Крыма 2014-го.
Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, пишут российские средства массовой пропаганды.
По его словам, вопрос вхождения Херсонской области в состав РФ якобы должны решать сами жители. Мол, процедура должна быть "легитимной".
"Этот вопрос должен быть четко и тщательно выверен, оценен юристами и правиками. Конечно, подобные судьбоносные решения должны иметь абсолютно четкую юридическую основу, юридическое обоснование, быть абсолютно легитимными, как это было с Крымом", — заявил Песков.
Как сообщалось, оккупационные власти Херсонской области намерены обратиться к президенту-диктатору страны-террористу России Владимиру Путину: будут просить присоединить временно оккупированный регион в состав РФ. "Руководитель" военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов заявляет, мол, обойдутся без референдумов. В то же время будет единственный указ на основании обращения "руководства ХНР".
Читайте также:
- "Понятно, что какой-то план есть": в Минобороны объяснили свое воздержание в прогнозах по войне
- Эксперт объяснил, нужно ли, оценивая российскую машину, фокусироваться на сакральных датах и какая следующая
- "РФ воюет с ЕС и НАТО": военный эксперт прокомментировал попытки России подготовить общество к поражению в войне