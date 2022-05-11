У Путина отреагировали на желание оккупантов присоединить к России Херсонскую область

У Путина отреагировали на желание оккупантов присоединить к России Херсонскую область

В Российской Федерации считают вполне реальным сценарием присоединение захваченной Херсонской области, о чем хочет просить оккупационная "власть".

У президента-диктатора страны-агрессора заявляют, что процедура должна проходить по такому же сценарию, как было с аннексией Крыма 2014-го.

Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, пишут российские средства массовой пропаганды.

По его словам, вопрос вхождения Херсонской области в состав РФ якобы должны решать сами жители. Мол, процедура должна быть "легитимной".

"Этот вопрос должен быть четко и тщательно выверен, оценен юристами и правиками. Конечно, подобные судьбоносные решения должны иметь абсолютно четкую юридическую основу, юридическое обоснование, быть абсолютно легитимными, как это было с Крымом", — заявил Песков.

Как сообщалось, оккупационные власти Херсонской области намерены обратиться к президенту-диктатору страны-террористу России Владимиру Путину: будут просить присоединить временно оккупированный регион в состав РФ. "Руководитель" военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов заявляет, мол, обойдутся без референдумов. В то же время будет единственный указ на основании обращения "руководства ХНР".

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