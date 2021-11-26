У Путина ответили, контактирует ли Кремль с Офисом президента

У Путина ответили, контактирует ли Кремль с Офисом президента

Песков говорит, что контактов между Администрацией РФ и Офисом президента Украины нет.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что у Кремля нет контактов с Офисом президента Украины.

Об этом пишет российский ТАСС.

"Пока не было", — ответил спикер президента РФ Дмитрий Песков по просьбе прокомментировать анонсированные президентом Украины Владимиром Зеленским переговоры ОПУ с Кремлем.

Отметим, что во время пресс-марафона президент Владимир Зеленский заявил, что западные партнеры призывают Украину поддерживать контакты Россией. Руководитель Офиса президента Андрей Ермак в ближайшее время должен связаться с администрацией РФ по этому поводу.

"Я ежедневно разговариваю с лидерами разными. Вчера были Шарль Мишель, Ангела Меркель. Они очень хотят, чтобы мы вместе с ними начали общаться с Российской Федерацией. Обязательно будет звонок. Они хотят контакт нашей администрации и администрации России. Думаю, в ближайшее время Ермак будет с ними контактировать. Мы абсолютно не против", – сказал Зеленский.

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