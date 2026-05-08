У Путина паника перед 9 мая: генерал США раскрыл, что это означает для России

Владимир Путин / © Associated Press

Реклама

Возможные угрозы для Москвы во время проведения парада свидетельствуют об успешности действий Украины и перенесении войны непосредственно на территорию России.

Об этом в эфире национального телемарафона заявил генерал-лейтенант армии США в отставке Бен Ходжес.

По словам американского генерала в отставке, страх российского руководства перед вероятными атаками в центре столицы РФ является показательным результатом для российского общества.

Реклама

«Думаю, страх, который испытывает Кремль по поводу того, что может произойти над Москвой в эту дату — это мощный сигнал. Сигнал об успехе, которого достигла Украина. Сама идея проведения парада с этой боязнью какой-то атаки в центре Москвы — это уже шокирующий результат для живущих там россиян. Это война, которая вернулась к ним домой, как этого раньше никогда не было», — отметил Бен Ходжес.

Эксперт подчеркнул, что ситуация вокруг организации торжеств в РФ демонстрирует новые реалии войны, которые стали неожиданными для жителей российских городов.

Парад 9 мая — последние новости

Напомним, перед 9 мая и парадом на Красной площади страхи в Кремле только растут. «Фюрера» России Владимира Путина срочно прячут с усиленной охраной якобы из-за угроз Киева.

Также мы писали, что Кремль побоялся выводить танки на Красную площадь. Бен Ходжес объяснил, куда исчезла техника РФ и не является ли это масштабным обманом.

Реклама

К слову, командующий Силами беспилотных систем (СБС) Роберт «Мадьяр» Бровди не видит смысла в субботу, 9 мая, пробивать «стену» российской ПВО, чтобы нанести «символический» удар по Красной площади в Москве, где будет проходить традиционный парад с участием российского президента Владимира Путина.

Новости партнеров