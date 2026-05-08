У Путина паника перед 9 мая: генерал США раскрыл, что это означает для России
Страх Кремля перед атаками на Москву свидетельствует об успехе Украины, говорит Бен Ходжес.
Возможные угрозы для Москвы во время проведения парада свидетельствуют об успешности действий Украины и перенесении войны непосредственно на территорию России.
Об этом в эфире национального телемарафона заявил генерал-лейтенант армии США в отставке Бен Ходжес.
По словам американского генерала в отставке, страх российского руководства перед вероятными атаками в центре столицы РФ является показательным результатом для российского общества.
«Думаю, страх, который испытывает Кремль по поводу того, что может произойти над Москвой в эту дату — это мощный сигнал. Сигнал об успехе, которого достигла Украина. Сама идея проведения парада с этой боязнью какой-то атаки в центре Москвы — это уже шокирующий результат для живущих там россиян. Это война, которая вернулась к ним домой, как этого раньше никогда не было», — отметил Бен Ходжес.
Эксперт подчеркнул, что ситуация вокруг организации торжеств в РФ демонстрирует новые реалии войны, которые стали неожиданными для жителей российских городов.
Парад 9 мая — последние новости
Напомним, перед 9 мая и парадом на Красной площади страхи в Кремле только растут. «Фюрера» России Владимира Путина срочно прячут с усиленной охраной якобы из-за угроз Киева.
Также мы писали, что Кремль побоялся выводить танки на Красную площадь. Бен Ходжес объяснил, куда исчезла техника РФ и не является ли это масштабным обманом.
К слову, командующий Силами беспилотных систем (СБС) Роберт «Мадьяр» Бровди не видит смысла в субботу, 9 мая, пробивать «стену» российской ПВО, чтобы нанести «символический» удар по Красной площади в Москве, где будет проходить традиционный парад с участием российского президента Владимира Путина.