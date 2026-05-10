У Путина после провального парада сделали дерзкое заявление об "условиях" для продолжения переговоров

Помощник президента РФ Юрий Ушаков / © Associated Press

Реклама

Помощник главы Кремля Юрий Ушаков заявил, что контакты между Москвой и представителями США по поводу войны в Украине, вероятно, продолжатся. По его словам, он ожидает новых визитов американского спецпредставителя Стива Виткоффа и бизнесмена Джареда Кушнера в российскую столицу.

Об этом Ушаков сказал российскому журналисту Павлу Зарубину 10 мая.

Представитель Кремля также отверг предположение о том, что Вашингтон якобы отходит от украинской тематики. Он подчеркнул, что не разделяет мнение о том, что США «оставляют» вопросы войны в Украине без внимания.

Реклама

«Рано или поздно, я думаю, довольно скоро, наши постоянные коллеги Стив Виткофф и Кушнер приедут в Москву, и мы продолжим с ними диалог», — сказал Ушаков.

В то же время Ушаков не уточнил возможные даты новых переговоров или темы будущих контактов между сторонами.

Выведение ВСУ из Донбасса

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Кремль продолжает настаивать на отводе украинских войск из Донбасса как одном из условий для дальнейших переговоров по прекращению огня.

По его словам, без этого, по мнению российской стороны, добиться прогресса в переговорах будет невозможно даже после многочисленных раундов консультаций.

Реклама

«Урегулирование в Украине без вывода ВСУ из Донбасса не сдвинется с места даже после 10 раундов переговоров», — заявил он.

Продление перемирия: что заявили в Кремле

Ушаков также сообщил, что договоренность о трехдневном перемирии, о котором ранее заявляли стороны, была достигнута после сложных переговоров. В то же время никаких решений относительно возможного продления режима прекращения огня, по его словам, нет.

Кратчайший провальный парад в Москве и заявления Путина

Напомним, 9 мая в Москве прошел парад. После этого президент РФ Владимир Путин сбивчиво объяснил отсутствие военной техники на Красной площади. Кремлевский глава заявил о том, что нынешнее празднование так называемого «дня победы» не было юбилейным.

Также Владимир Путин сделал неожиданное заявление о «завершении» войны в Украине после провального парада. Президент РФ снова пофантазировал о ходе боевых действий.

Реклама

Новости партнеров