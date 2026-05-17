У Путина после ударов по Москве эпично "успокоили" россиян: что выдал Песков

Дмитрий Песков / © Associated Press

Реклама

После того, как украинские дроны нанесли массированный удар по Москве, кремлевская пропаганда попыталась успокоить население государства-агрессора. Пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову пришлось выдать фразу о том, что угрозы существованию России пока нет.

Об этом он сказал в комментарии пропагандисту Павлу Зарубину, который наигранно поинтересовался, почему ядерную державу, которая «имеет ракету „Сармат“ и другие мощные бомбы», можно, по его словам, «покусывать» и даже «кусать».

На пятом году агрессивной войны против Украины, в начале которой в кремлевские пропагандисты хвастались, что захватят Киев за три дня, представитель Путина вдруг заявил, что «угрозы существованию России» пока нет.

Реклама

«Ядерной державе нельзя угрожать, нельзя угрожать ее существованию. Вот это дает нам возможность быть в этом уверенным, и это является основой ядерного сдерживания», — продолжил Песков.

Чтобы окончательно «успокоить» россиян, что Россия не исчезнет с карты мира, представитель Путина еще раз подчеркнул, что ядерное сдерживание является «неотъемлемой частью» и «краеугольным камнем» для национальной безопасности РФ.

«Именно угроза существованию страшна?» — переспросил на всякий случай пропагандист Зарубин.

«Конечно», — согласился с ним Песков.

Реклама

Удары по Москве — что известно

Напомним, в ночь на 17 мая Москва и Московская область подверглись массированной атаке беспилотников. Сообщается о взрывах, пожарах и поражении ряда стратегических объектов.

После ночной атаки командующий Сил беспилотных систем (СБС) ВСУ Роберт Бровди («Мадьяр») заявил, что российская столица больше не защищена от ударов украинских дронов. По его словам, отныне российская террористическая армия должна будет учитывать, что на удары по Киеву будет зеркальный ответ ВСУ.

В течение воскресенья, 17 мая, в Москве и окрестностях продолжали раздаваться взрывы и возгораться пожары на фоне атаки беспилотников на столицу государства-агрессора.

Новости партнеров