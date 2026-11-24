Ядерная угроза со стороны России / © ТСН.ua

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Россия снова прибегает к ядерному шантажу. Представители Кремля делают громкие заявления о возможности применения ядерного оружия против Украины, а западные СМИ сообщают о новых тревожных разработках Москвы в космической сфере.

ТСН.ua разбирает, что стоит за очередными угрозами России, насколько серьезна потенциальная угроза и может ли она непосредственно касаться Украины.

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Ядерный удар по Украине: что именно пригрозил сделать Медведев

Очередное заявление с ядерными угрозами сделал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Он заявил, что Москва до сих пор не использовала ядерный арсенал в войне против Украины только потому, что в этом якобы «не было прямой необходимости».

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В то же время российское чиновник подчеркнул, что РФ оставляет за собой право на превентивный ядерный удар.

«Киев и его единомышленники должны помнить, что РФ не только имеет право, но и в ряде ситуаций обязана использовать ядерное оружие», — пригрозил Медведев.

Он также назвал обстоятельства, при которых Россия якобы может прибегнуть к такому шагу. По его словам, это может произойти в случае массированного применения неядерных средств, которое повлечет за собой масштабные катастрофы, или если западные страны тайно передадут Украине ядерное оружие.

Такие заявления не означают, что Кремль принял решение о применении ядерного оружия. Однако они еще раз демонстрируют, что Москва использует ядерную риторику как инструмент запугивания Украины и ее западных партнеров.

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Российский спутник с ядерным оружием: запустят ли Sputnik-S в декабре

Параллельно с ядерными угрозами Медведева появилась информация о возможной подготовке Россией спутника с ядерным взрывным устройством. По данным расследования немецких медиа WDR, NDR и Süddeutsche Zeitung, западные спецслужбы предупредили страны НАТО, что Москва может вывести аппарат Sputnik-S на орбиту уже в декабре 2026 года.

По информации журналистов, спутник уже несколько лет находится на хранении вблизи Москвы и может быть готов к запуску. В начале ноября разведывательные службы предупреждали, что аппарат могут быть выведены в космос в течение следующих 60 дней. Космическое командование Бундесвера допускает, что это может произойти уже в декабре.

По оценке американской военной разведки размещение ядерного оружия на орбите противоречило бы Космическому договору 1967 года. Документ запрещает государствам выводить на околоземную орбиту объекты с ядерным оружием или другими видами оружия массового поражения.

В случае возникновения такового аппарата на орбите способности эффективного противодействия ему могут быть очень ограниченными. В материалах расследования также приводится оценка американской военной разведки, по которой предотвратить применение такого оружия, вероятно, будет невозможно.

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Ядерный взрыв в космосе: чем опасен спутник России для мира

В отличие от обычной ядерной ракеты, спутник с ядерным зарядом на орбите потенциально представляет угрозу не только конкретной стране или наземным объектам. При детонации взрыв может повредить или вывести из строя большое количество спутников, находящихся на околоземной орбите.

Речь идет об аппаратах, обеспечивающих спутниковую связь, навигацию, наблюдение за погодой, военную разведку и другие важные функции. Потому последствия такого взрыва могли бы ощутить не только военные, но и гражданская инфраструктура и обычные пользователи спутниковых технологий.

Руководитель Космического командования США Стивен Уайтинг предупреждал, что ядерный взрыв в космосе может привести к выходу из строя около трети спутников на низкой околоземной орбите уже в первые часы или дни. В последующие месяцы, по его оценке, постепенно могут выйти из строя и остальные аппараты.

Военный аналитик и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак также обратил внимание на неизбирательность такого оружия. По его словам, последствия взрыва могут затронуть спутники многих государств и компаний.

«Это оружие не выборочно. Таким взрывом можно уничтожить огромное количество спутников компании SpaceX, европейские спутники, но также и российские, северокорейские, китайские, индийские и другие», — отметил Ступак.

Аналитик отмечает, что использование такого оружия может обернуться серьезными проблемами и для самой России. Ведь ее спутниковые системы тоже могут пострадать от последствий ядерного взрыва на орбите.

«Использование этого оружия на орбите Земли, по-моему, неоправданно. И наоборот — России будет больше вреда. Но ведь это Россия: кто там когда считал вред от своих действий», — подытожил Ступак.

Следовательно, потенциальная опасность Sputnik-S заключается не в возможности нанести точечный ядерный удар по Киеву или другому украинскому городу. Речь идет о риске масштабного повреждения спутниковой инфраструктуры, от которой зависит работа многих стран.

Ответившие НАТО и Германия на сообщения о ядерном спутнике РФ

Сообщения о возможном запуске российского спутника вызвали реакцию западных политиков. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время визита в Берлин заявил, что Североатлантический союз готов защищать союзников не только на земле, но и в космическом пространстве.

«Мы всегда будем заботиться о том, чтобы защитить каждый дюйм территории НАТО, и это включает в себя нашу безопасность, когда речь идет о космическом элементе», — подчеркнул Рютте.

Канцлер Германии Фридрих Мерц не подтвердил и не опроверг информацию о подготовке российского спутника, однако назвал ее тревожным сигналом. По его словам, подобные сообщения появлялись и раньше, но от этого не становятся менее шокирующими.

Представитель немецкого правительства также заявил, что к таким данным относятся очень серьезно, в то же время призвав не подвергаться чрезмерной нервозности из-за гипотетических угроз.

Германия уже работает над усилением собственной космической обороны. В частности, страна разрабатывает лазерные технологии, системы глушения и автономную сеть военной спутниковой связи.

Ядерный шантаж России: зачем Кремль снова запугивает Запад

Аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что новые ядерные угрозы российских чиновников имеют конкретную политическую цель. Москва пытается заставить западных партнеров удерживать Украину от ударов беспилотниками и ракетами по российской территории.

В отчете ISW отмечается, что Кремль систематически использует Дмитрия Медведева для распространения ядерных угроз как внутри России, так и в международном информационном пространстве.

«Его провокационные заявления являются частью скоординированной информационной кампании Москвы, призванной посеять страх на Западе, сдержать поддержку Украины и склонить западные страны к решениям, выгодным РФ», — говорится в отчете.

Аналитики также обращают внимание на то, что Россия обновила свою ядерную доктрину в ноябре 2024 года. В частности, документ расширил список условий, при которых Москва декларирует возможность применения ядерного оружия. Среди них ответ на применение обычного оружия, которое, по российской версии, создает критическую угрозу территориальной целостности РФ или Беларуси.

ISW отмечает, что Украина уже длительное время наносит удары по военным и другим целям на территории России, однако эти операции не привели к применению Москвой ядерного оружия. По мнению аналитиков, это свидетельствует о том, что сами по себе такие удары не означают автоматического перехода Кремля в ядерную эскалацию.

Таким образом, ядерные угрозы Медведева аналитики рассматривают прежде всего как инструмент информационного и политического давления. Их цель — повлиять на решение западных государств и ослабить поддержку Украины.

Нанесет ли Россия ядерный удар по Украине: что известно о реальной угрозе

Пока нет подтвержденных данных о том, что Кремль принял решение применить ядерное оружие против Украины. Громкие заявления российских чиновников, в том числе Дмитрия Медведева, сами по себе не свидетельствуют о подготовке такого удара. Они сопровождаются угрозами и попытками создать атмосферу неопределенности вокруг возможного применения ядерного арсенала.

Особое внимание привлекают сообщения западных медиа о возможной подготовке Россией спутника Sputnik-S с ядерным взрывным устройством. Это другой сценарий угрозы, который не следует отождествлять с ядерным ударом по украинским городам. В случае подтверждения этих данных и реализации такого замысла, последствия могут выйти далеко за пределы Украины и затронуть спутниковые системы разных стран.

Таким образом, российская ядерная угроза имеет несколько измерений: от политического шантажа и устрашения до потенциально опасных разработок в космической сфере. В то же время, сами угрозы не являются доказательством неизбежного ядерного удара, а сообщения о Sputnik-S пока остаются информацией о возможных планах, требующих дальнейшего подтверждения.

Напомним, ранее ТСН.ua также рассказывал, что на самом деле находится в так называемом «ядерном чемодане» Владимира Путина и как он работает. По данным Al Jazeera, это специальное устройство защищенной связи под названием «Чегет», посредством которого российский президент может получать информацию и передавать приказы по применению ядерного оружия. Внутри нет ни ядерной ракеты, ни знаменитой красной кнопки, которая мгновенно запускает боеголовки.

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