Дмитрий Песков / © Associated Press

Санкции против России блокируют нормальное развитие торгово-экономических отношений между Москвой и Вашингтоном.

Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков, сообщает агентство Reuters.

По словам Пескова, между двумя странами существует большой потенциал для совместных проектов, но их реализация возможна только при условии оживления взаимодействия.

«В повестку дня можно внести очень много проектов, но для этого нам нужно оживить наши отношения», — подчеркнул он.

В заявлении Пескова не было конкретных предложений по поводу того, какие проекты россия готова предложить США или какие шаги она готова предпринять для смягчения санкций.

Санкции против России — последние новости

Президент Дональд Трамп за год на своем втором президентском сроке так и не ввел ни одной действенной санкции против России за вторжение в Украину. Нефтяные доходы России упали, но по другим причинам, отмечают эксперты. Они уверены, что Трамп так и не решится надавить на Владимира Путина.

До возвращения Дональда Трампа в Белый дом год назад администрация его предшественника Джо Байдена постоянно ужесточала санкции против России. И она работала над этим в унисон с другими членами Большой семерки.

Но Трамп поставил санкции на паузу. Когда переговоры с Путиным зашли в тупик, Трамп сначала ввел тарифы против Индии, а затем — санкции против двух крупнейших российских нефтяных компаний — «Роснефть» и «Лукойл».

Единственная мощная санкция за всю войну в Украине, которую Трамп ввел после всех своих угроз, была направлена против Индии за покупку российской нефти. Но и в этом эксперты увидели скорее попытку выбить уступки в торговых переговорах с Индией, чем инструмент давления на Путина.

Между тем в рамках 20-го пакета санкций против России ЕС планирует ввести санкции в отношении портов третьих стран. Новые ограничения ориентированы на энергетику, денежные сервисы и торговлю.

Впервые пакет включает в себя санкции против портов третьих стран. В качестве объектов санкций были избраны порты Кулеви в Грузии и Каримун в Индонезии за обработку российского экспорта нефти.

Между тем в список санкций включены 42 новых судна — преимущественно нефтяные танкеры из теневого флота России.

Также предлагают снять санкции с двух китайских банков и добавить банки из Лаоса, Таджикистана и Кыргызстана за предоставление услуг по работе с криптоактивами России.