У Путина признались, что "прямая трансляция" заседания Совбеза России была смонтированной записью

У Путина признались, что "прямая трансляция" заседания Совбеза России была смонтированной записью

Песков отметил, что никаких обозначений и плашек с надписью "прямой эфир" вроде бы не было.

На брифинге 22 февраля спикер президента России Дмитрий Песков подтвердил, что заседание Совета безопасности РФ, которое было якобы "прямой трансляцией", оказалось записанным и смонтированным видео.

Об этом пишет Медуза.

"Это было экстраординарное заседание Совета безопасности, и президент его созвал в связи с экстраординарной ситуацией в двух республиках. Было чрезвычайно важно показать всю аргументацию главы государства, аргументацию членов Совбеза, их точку зрения по этим очень важным вопросам", — сказал Пэсков. .

При этом он отметил, что никаких обозначений и плашек с надписью "прямой эфир" вроде бы не было.

Скриншот из YouTube-канала российского издания РБК

Песков подчеркнул, что эта смонтированная заранее запись была "беспрецедентной открытостью" со стороны Кремля.

Напомним, о том, что состоявшееся 21 февраля заседание Совбеза РФ показали в записи, свидетельствовали часы на руке министра обороны РФ Сергея Шойгу. Он показывал 12:47, а сама трансляция проходила на пять часов позже.

К тому же, на видео с подписанием документов о признании "ЛДНР" часы Путина показывают 12:15, то есть они отставали более чем на 10 часов. Следует отметить, что, согласно времени "трансляции", подписание документов состоялось примерно в 22:35 по московскому времени.

В то же время обращение "вожаков" ОРДЛО с просьбой признать их "независимость", судя по метаданным, также было записано ранее — около 14:00.

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