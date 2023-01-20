У Путина прокомментировали появление ПВО на крыше здания Минобороны в Москве

Ведомство отвечает за безопасность, заявили в Кремле.

У российского президента-диктатора Владимира Путина говорят, что ничего не знают о появлении самоходного зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1".

Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков 20 января.

По его словам, системы противовоздушной обороны – не в компетенции администрации главы государства

"Минобороны отвечает за безопасность страны и столицы. Вопрос об установлении систем ПВО в Москве следует адресовать этому ведомству", — заявил Песков.

К слову, в Москве на крышу здания Минобороны РФ, примерно в двух километрах от Кремля, установили ПВО.

Напомним, ранее в одном из районов Москвы усилили противовоздушную оборону, развернув дивизион ПВО С-400. Кроме того, множество комплексов ПВО дислоцированы по всему Подмосковью.

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