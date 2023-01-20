У Путина прокомментировали появление ПВО на крыше здания Минобороны в Москве

Ведомство отвечает за безопасность, заявили в Кремле.
У российского президента-диктатора Владимира Путина говорят, что ничего не знают о появлении самоходного зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1".
Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков 20 января.
По его словам, системы противовоздушной обороны – не в компетенции администрации главы государства
"Минобороны отвечает за безопасность страны и столицы. Вопрос об установлении систем ПВО в Москве следует адресовать этому ведомству", — заявил Песков.
К слову, в Москве на крышу здания Минобороны РФ, примерно в двух километрах от Кремля, установили ПВО.
Напомним, ранее в одном из районов Москвы усилили противовоздушную оборону, развернув дивизион ПВО С-400. Кроме того, множество комплексов ПВО дислоцированы по всему Подмосковью.
Читайте также:
- Жданов объяснил, почему на крыше российского Минобороны в Москве появилось ПВО
- Соловьев в истерике заявил, что РФ следует ввести войска в Берлин и Париж
- Транзит власти в России: расследователь Bellingcat назвал неожиданную кандидатуру взамен Путина