Сергей Лавров / © Associated Press

Реклама

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров выступил с пропагандистским заявлением, публично отвергнув возможность возвращения к границам 2022 года и обвинив Украину в срыве всех договоренностей, что привело к войне.

Об этом пишут РосСМИ.

«О границах 2022 года, мне кажется, никто на них уже не надеется, потому что надеяться на возвращение к этим границам было бы политической слепотой и полным незнанием происходящего», — заявил глава МИД РФ.

Реклама

Он продолжил оправдывать войну, утверждая, что Россия якобы отстаивает «законные интересы людей, которых нацисты в Киеве после захвата власти из-за госпереворота объявили террористами, бесчеловечно».

В своем выступлении Лавров также обвинил украинское руководство в постоянной лжи и уничтожении всех достигнутых договоров, начиная с 2014 года. Его ключевой тезис заключался в том, что каждый «срыв» договоренностей, якобы инициированный Киевом, приводил к новым территориальным потерям:

Февраль 2014: Лавров заявил, что если бы было выполнено соглашение между президентом и оппозицией, гарантированное Германией, Францией и Польшей, Украина была бы сейчас в границах 1991 года.

Минские договоренности (2015): Глава МИД РФ утверждает, что если бы Киев их выполнил, Украина была бы в границах 1991 года, минус Крым.

Апрель 2022 года (Стамбул): По словам Лаврова, если бы Украина выполняла свои предложения, она была бы в границах 1991 года, «минус Крым, и минус уже большая часть Донбасса».

«Но Украина и это сорвала, отказалась выполнять свою собственную инициативу. Поэтому никаких границ 2022 года не идет», — резюмировал Лавров.

В подтверждение своей позиции по Крыму Лавров впервые раскрыл детали своего разговора с американским госсекретарем в 2014 году, демонстрируя циничное отношение РФ к аннексированной территории.

Реклама

«Мне даже когда мы общались в 2014 году, мне Джон Керри, я сейчас, ну уж это не секрет, он сказал, что о Крыме надо забыть все, давайте по Донбассу разговаривать», — закончил Лавров.

Напомним, также в Кремле сделали очередное заявление о возможных переговорах между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. По словам Дмитрия Пескова, российский президент сохраняет готовность к встрече, но только при одном условии: она должна быть тщательно подготовлена. Песков назвал переговоры без предварительного согласования «пиар-акцией», которая не даст результатов.