Песков / © Associated Press

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Спикер Кремля Дмитрий Песков прокомментировал заявления Трампа о том, что "Крым останется в составе России в рамках соглашения по урегулированию, и Зеленский это понимает". По его словам, работа продолжается.

Об этом Песков сказал пропагандисту Зарубину.

Как отметили у Путина, заранее говорить о каких-то условиях.

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"Работа не может вестись в публичном формате, только в дискретном формате", - подчеркнул он.

Также пропагандист процитировал якобы слова американского лидера, который "считает, что в разрешении конфликта виновата Украина, потому что начала говорить о вступлении в НАТО".

"Есть много элементов, которые действительно совпадают с нашей позицией", - заключил Песков.

Напомним, Россию порадовало, что президент США Дональд Трамп раскритиковал заявление Владимира Зеленского о непризнании аннексии Крыма Россией.