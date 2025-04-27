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У Путина прокомментировали заявления Трампа о "российском Крыме"
Политик подчеркнул, что он пресс-секретарь Путина, а не Трампа.
Спикер Кремля Дмитрий Песков прокомментировал заявления Трампа о том, что "Крым останется в составе России в рамках соглашения по урегулированию, и Зеленский это понимает". По его словам, работа продолжается.
Об этом Песков сказал пропагандисту Зарубину.
Как отметили у Путина, заранее говорить о каких-то условиях.
"Работа не может вестись в публичном формате, только в дискретном формате", - подчеркнул он.
Также пропагандист процитировал якобы слова американского лидера, который "считает, что в разрешении конфликта виновата Украина, потому что начала говорить о вступлении в НАТО".
"Есть много элементов, которые действительно совпадают с нашей позицией", - заключил Песков.
Напомним, Россию порадовало, что президент США Дональд Трамп раскритиковал заявление Владимира Зеленского о непризнании аннексии Крыма Россией.