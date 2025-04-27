ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
650
Время на прочтение
1 мин

У Путина прокомментировали заявления Трампа о "российском Крыме"

Политик подчеркнул, что он пресс-секретарь Путина, а не Трампа.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Песков

Песков / © Associated Press

Спикер Кремля Дмитрий Песков прокомментировал заявления Трампа о том, что "Крым останется в составе России в рамках соглашения по урегулированию, и Зеленский это понимает". По его словам, работа продолжается.

Об этом Песков сказал пропагандисту Зарубину.

Как отметили у Путина, заранее говорить о каких-то условиях.

"Работа не может вестись в публичном формате, только в дискретном формате", - подчеркнул он.

Также пропагандист процитировал якобы слова американского лидера, который "считает, что в разрешении конфликта виновата Украина, потому что начала говорить о вступлении в НАТО".

"Есть много элементов, которые действительно совпадают с нашей позицией", - заключил Песков.

Напомним, Россию порадовало, что президент США Дональд Трамп раскритиковал заявление Владимира Зеленского о непризнании аннексии Крыма Россией.

Дата публикации
Количество просмотров
650
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie