У Путина рассказали, планируют ли вводить военное положение в России

Несмотря на это, решение о введении военного положения на территории РФ Кремль пока принимать не планирует.

Об этом заявил спикер российского президента Дмитрий Песков, пишут российские СМП.

"Никаких решений о введении военного положения в любых регионах пока не принималось", — подчеркнул спикер Путина.

По его словам, решений по закрытию границ для мужчин из-за мобилизации также пока нет.

К слову, Песков за несколько дней до того как диктатор Путин подписал указ о мобилизации, заявлял, что такого решения не будет. Впрочем, 21 сентября "фюрер" объявил о так называемом призыве. Позже спикер объяснил свой ответ тем, мол, его спрашивали "о полной мобилизации", а не частичной.

Напомним, 21 сентября, во время утреннего обращения к народу, президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации по всей стране с сегодняшнего дня. Под мобилизацию, согласно заявлению российского диктатора, попадают военные в запасе, имеющие военные специальности и боевой опыт.

Россия намерена призвать 300 тысяч резервистов, которые, прежде всего, имеют боевой опыт, сообщил министр обороны Сергей Шойгу. По его словам, в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса. Он обещал, что студентов и учеников вузов частичная мобилизация не коснется.

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