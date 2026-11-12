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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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У Путина родился ещё один внук от Зеленского: мальчика почти год скрывали от общественности

Свидетельство о рождении мальчика оформили только в этом году, хотя он родился ещё 15 августа 2025 года.

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Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
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Владимир Путин

Владимир Путин / © Associated Press

У российского диктатора Владимира Путина, вероятно, появился ещё один внук — сын его младшей официальной дочери Екатерины Тихоновой и балетмейстера Игоря Зеленского. Мальчик по имени Адриан родился ещё в августе 2025 года, однако его свидетельство о рождении оформили почти через 11 месяцев.

Об этом сообщает российское оппозиционное издание «Агентство», которое ознакомилось с утечкой записей российских органов ЗАГС.

Рождение внука скрывали почти год

Согласно документам, Адриан Игоревич Тихонов родился 15 августа 2025 года в Москве. Первый документ о его рождении выдал Центральная клиническая больница Управления делами президента РФ, известная как кремлевская больница.

Свидетельство о рождении мальчика оформили только 10 июля 2026 года в Чертановском отделе ЗАГС Москвы — почти через 11 месяцев после родов. Согласно российскому законодательству, родители должны зарегистрировать рождение ребенка в течение месяца. Почему на этот раз процедура затянулась, неизвестно.

Издание предполагает, что задержка могла быть связана с желанием семьи Путина скрыть появление ещё одного внука или со сложностями, вызванными разными фамилиями родителей — Тихонова и Зеленского.

«Агентство» обнаружило запись о рождении Адриана лишь в одном из агрегаторов утечек. Журналисты сравнили его с другими документами из этой базы и не обнаружили признаков фальсификации. В то же время независимо подтвердить достоверность информации издание не смогло.

Старший ребенок Тихоновой также от Зеленского

По данным «Агентства», у Екатерины Тихоновой и Игоря Зеленского есть также старшая дочь Эльза, которая родилась в декабре 2017 года. В отличие от младшего брата, при рождении девочка получила фамилию и отчество предполагаемого отца. В то же время в зарубежных документах она фигурирует под фамилией матери.

В июне 2025 года Путин впервые публично упомянул о внучке, рассказав, что у неё есть воспитательница из Пекина. По предположению журналистов, речь шла именно об Эльзе.

Отношения Тихоновой с Зеленским, который в свое время возглавлял Баварский государственный балет в Мюнхене, начались не позднее 2017 года. До этого младшая дочь Путина была замужем за Кириллом Шамаловым — сыном близкого друга российского президента.

В целом у Путина, по данным издания, было как минимум трое внуков от официальных дочерей: двое детей старшей дочери Марии Воронцовой и дочь Екатерины Тихоновой. Рождение Адриана, если информация о нём подтвердится, будет означать появление четвёртого внука. Российский президент традиционно скрывает подробности личной жизни своей семьи.

Напомним, после громкой встречи в Париже журналиста ТСН с предполагаемой дочерью российского диктатора Владимира Путина — Луизой Розовой, а ныне Елизаветой Рудновой — интерес к ней резко возрос. Однако впоследствии она перестала появляться на публике.

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