"У Путина руки по локти в крови": МИД Украины требует исключить Россию из G20

Министерство иностранных дел Украины требует исключить Россию из списка приглашенных на саммит "Большой двадцатки" (G20), а также лишить ее права на членство там.

Об этом заявил спикер МИД Украины Олег Николенко.

"Путин публично признал приказ о ракетных ударах по украинским гражданским и энергетической инфраструктуре. Имея руки по локти в крови, он не должен сидеть за одним столом с мировыми лидерами. Приглашение Путина на саммит на Бали должно быть отозвано, а Россия — исключена из Группы двадцати", — отметил представитель ведомства в Twitter.

Напомним, саммит стран-членов G-20 состоится на Бали в Индонезии 15-16 ноября. В индонезийском МИД анонсировали, что саммит посетят, в частности, президент Украины Владимир Зеленский и Путин.

Визит Зеленского пока не подтвержден украинской стороной. Не исключено, что глава государства может выступить с видеообращением онлайн.

Что касается визита Путина, то накануне в СМИ появились слухи, что вместо него на G-20 может отправиться премьер Михаил Мишустин.

Заметим, что посол Украины в Японии Сергей Корсунский считает – если Путин приедет на саммит G20, его там унизят и никто с ним не будет разговаривать.

Справка:

G20 возникла в конце 1990-х, когда в азиатских странах был финансовый кризис.

Сегодня в состав "Большой двадцатки" входят: Австралия, Аргентина, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Россия, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, Южная Корея, ЮАР, Япония и Европейский альянс. Кроме того, обычно на встречах G20 присутствуют представители международных организаций, включая МВФ, Всемирную торговую организацию, ООН и Всемирный банк. Саммиты G20 проходят ежегодно.

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