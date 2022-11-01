"У Путина руки по локти в крови": МИД Украины требует исключить Россию из G20

Министерство иностранных дел Украины призывает "Большую двадцатку" отозвать приглашение президента России Владимира Путина посетить саммит G20.
Министерство иностранных дел Украины требует исключить Россию из списка приглашенных на саммит "Большой двадцатки" (G20), а также лишить ее права на членство там.
Об этом заявил спикер МИД Украины Олег Николенко.
"Путин публично признал приказ о ракетных ударах по украинским гражданским и энергетической инфраструктуре. Имея руки по локти в крови, он не должен сидеть за одним столом с мировыми лидерами. Приглашение Путина на саммит на Бали должно быть отозвано, а Россия — исключена из Группы двадцати", — отметил представитель ведомства в Twitter.
Напомним, саммит стран-членов G-20 состоится на Бали в Индонезии 15-16 ноября. В индонезийском МИД анонсировали, что саммит посетят, в частности, президент Украины Владимир Зеленский и Путин.
Визит Зеленского пока не подтвержден украинской стороной. Не исключено, что глава государства может выступить с видеообращением онлайн.
Что касается визита Путина, то накануне в СМИ появились слухи, что вместо него на G-20 может отправиться премьер Михаил Мишустин.
Заметим, что посол Украины в Японии Сергей Корсунский считает – если Путин приедет на саммит G20, его там унизят и никто с ним не будет разговаривать.
Справка:
G20 возникла в конце 1990-х, когда в азиатских странах был финансовый кризис.
Сегодня в состав "Большой двадцатки" входят: Австралия, Аргентина, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Россия, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, Южная Корея, ЮАР, Япония и Европейский альянс. Кроме того, обычно на встречах G20 присутствуют представители международных организаций, включая МВФ, Всемирную торговую организацию, ООН и Всемирный банк. Саммиты G20 проходят ежегодно.
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