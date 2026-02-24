Россия анонсирует переговоры с США из-за мифического ядерного оружия Украины: подробности

Юрий Ушаков / © Getty Images

Россия планирует донести до США информацию о вероятном появлении в Украине ядерного оружия.

Об этом заявил представитель Кремля Юрий Ушаков, передают РосСМИ.

Ушаков сообщил, что Москва намерена отдельно обсудить этот вопрос с американской стороной.

«Мы специально об этом будем разговаривать с американцами», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Что предшествовало

Напомним, Служба внешней разведки РФ заявила о якобы подготовке Великобритании и Франции к передаче Украине компонентов ядерного вооружения и технологий его доставки. В ведомстве утверждали, что такую помощь могут представить как украинские разработки, в частности, упоминали французскую боевую часть TN75.

На эти заявления отреагировал заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. В своих сообщениях он заявил, что в случае такого развития событий Россия может применить нестратегическое ядерное оружие по целям в Украине, а также пригрозил ударами по странам, которые, по его словам, станут «соучастниками» конфликта.

К слову, британское правительство отреагировало на заявления россиян о якобы намерении Лондона и Парижа предоставить Украине ядерное оружие. Там опровергли такую информацию.

«Это очевидная попытка Владимира Путина отвлечь внимание от своих ужасающих действий в Украине. В этом нет ни слова правды», — заявили в правительстве Британии.

«Вы, наверное, слышали слова премьер-министра сегодня утром, в которых он отдал дань уважения невероятной стойкости украинцев… Мы будем продолжать наши усилия по обеспечению справедливого и длительного мира», — добавили там.