У Путина сделали циничное заявление об оружии из КНДР для оккупантов

В РФ прокомментировали информацию британской разведки о поставках вооружений и боеприпасов из КНДР в РФ.

У российского диктатора Владимира Путина заявили, что "нет никаких доказательств поставок вооружений из КНДР в РФ".

Такое заявление сделал спикер президента страны-агрессорки Дмитрий Песков.

"Это давно, это не только британская разведка, это и американская разведка, они все это сообщают, никаких не предоставляя доказательств", — цинично утверждает Песков.

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Он также добавил, что Северная Корея — это "ближайший сосед России", поэтому они будут и дальше "строить взаимовыгодные отношения".

"Мы будем продолжать выстраивать с нашим ближайшим соседом взаимовыгодные отношения, основанные на взаимном уважении, и будем развивать эти отношения во всех отраслях, это наше суверенное право, и мы не думаем, что кто-то имеет право в это вмешиваться", — дерзко сказал Песков.

Оружие из КНДР для России

13 октября в Белом доме заявили, что КНДР передала России в 1000 контейнеров военной техники и боеприпасов.

В то же время британские специалисты уверены, что операция между россиянами и северными корейцами является "более регулярной, масштабной и продолжительной". Новые спутниковые снимки свидетельствуют, что два грузовых судна под российским флагом "Ангара" и Мария" в середине августа начали курсировать между северокорейским портом Раджин и защищенным портовым комплексом в Дунае на Дальнем Востоке.С середины августа и до 14 октября эти суда совершили по меньшей мере пять рейсов в обе стороны.

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