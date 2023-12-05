В Кремле говорят, что это вроде бы Украина разорвала переговорный процесс "по указанию британцев".

Пресссекретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков назвал "теоретической" возможность проведения переговоров с Украиной в одной из стран Европы.

Об этом он заявил в интервью российским СМИ во вторник, 5 декабря.

По его словам, РФ сохраняет готовность к переговорам.

"Главное для нас – достичь наших целей. И, конечно, мы предпочли бы это делать политико-дипломатическими средствами. Вот и потому мы сохраняем готовность к переговорам", – заявил он.

В свою очередь, российская газета Известия со ссылкой на высокопоставленный источник сообщила, что Россия якобы готова к переговорам с Украиной, в том числе на территории западной страны.

Между тем сам спикер Кремля пожаловался, что это вроде бы Украина разорвала переговорный процесс "по указанию британцев".

Переговоры Украины и РФ: что известно

У Зеленского говорят, что РФ снова заговорила о переговорах, чтобы переформатироваться и пойти дальше, увеличив давление.

Российский политолог считает, что РФ очень нужны переговоры. Она хочет добиться этого раньше, чем Украина получит решающее вооружение от партнеров.

В то же время стало известно, что во время российско-украинских переговоров в феврале-марте 2022 г. в потенциальном проекте мирного соглашения и даже не было вероятного варианта обменять какие-либо уступки со стороны Украины на прекращение войны и полный вывод российских войск.

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