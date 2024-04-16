У Путина сделали новое заявление об "олимпийском перемирии", которое продвигает Макрон

Песков заявил, что Украина якобы планирует использовать это перемирие для "перевооружения и перегруппировки".

"Олимпийское перемирие", которое продвигает президент Франции Эмманюэль Макрон, Киев якобы использует для перевооружения и перегруппировки.

Об этом заявил спикер президента-диктатора Российской Федерации Дмитрий Песков на брифинге 16 апреля, передает кремлевский пропагандистский ресурс "РИА Новости".

"Москва обращала внимание, что подобные идеи Киев использует для перевооружения и перегруппировки", – заявил Песков.

Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о своей инициативе по прекращению огня в основных конфликтах, продолжающихся в мире, в частности в Украине, на время проведения Олимпийских игр-2024 и рассчитывает на помощь президента Китая Си Цзиньпина в этом вопросе.

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