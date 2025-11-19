- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 9455
- Время на прочтение
- 1 мин
У Путина сделали циничное заявление о переговорах с Украиной
Кремль отреагировал на заявление Эрдогана о возобновлении Стамбульского процесса: Песков заявил, что паузу создал Киев.
В Кремле отреагировали на заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о возобновлении Стамбульского процесса по Украине.
Прес-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал это заявление главы Турции.
По словам Пескова, Москва остается «открытой к переговорам, однако пауза в диалоге возникла якобы из-за позиции Киева».
«Москва открыта для переговоров. Та возникшая пауза она возникла собственно из-за нежелания „киевского режима“ продолжать этот диалог», — отметил он.
Комментарий Кремля прозвучал после того, как Эрдоган предложил расширить Стамбульский формат и приобщить к нему больше сторон, а также выразил готовность Турции способствовать послевоенному восстановлению Украины.