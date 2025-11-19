ТСН в социальных сетях

Мир
9455
1 мин

У Путина сделали циничное заявление о переговорах с Украиной

Кремль отреагировал на заявление Эрдогана о возобновлении Стамбульского процесса: Песков заявил, что паузу создал Киев.

Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
У Путина сделали циничное заявление о переговорах с Украиной

Пресссекретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента Турции / © Getty Images

В Кремле отреагировали на заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о возобновлении Стамбульского процесса по Украине.

Прес-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал это заявление главы Турции.

По словам Пескова, Москва остается «открытой к переговорам, однако пауза в диалоге возникла якобы из-за позиции Киева».

«Москва открыта для переговоров. Та возникшая пауза она возникла собственно из-за нежелания „киевского режима“ продолжать этот диалог», — отметил он.

Комментарий Кремля прозвучал после того, как Эрдоган предложил расширить Стамбульский формат и приобщить к нему больше сторон, а также выразил готовность Турции способствовать послевоенному восстановлению Украины.

9455
