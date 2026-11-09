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ТСН в социальных сетях

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Категория
Мир
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В Кремле сделали заявление о поездке Путина на саммит G20 и возможном общении с Мерцом

В Кремле пока не подтверждают ни участие Путина в саммите G20 в Майами, ни возможность его общения с Мерцом.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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В Кремле сделали заявление о поездке Путина на саммит G20 и возможном общении с Мерцом

Кремль / © Associated Press

В Кремле пока не готовы говорить о возможной поездке главы РФ Владимира Путина на саммит G20, который состоится в американском Майами. Также пока неизвестно, может ли российский лидер провести встречу или пообщаться там с канцлером Германии Фридрихом Мерцом.

Об этом заявил спикер президента РФ Дмитрий Песков в комментарии пропагандистским росСМИ.

По словам представителя Кремля, говорить о возможности визита Путина на саммит «пока рано». Также преждевременно обсуждать вероятные контакты российского президента с немецким канцлером во время мероприятия.

«Пока рано говорить о возможности поездки Путина на саммит G20 в Майами, а также о контактах там с Мерцем», — заявил Дмитрий Песков.

Напомним, сам канцлер Германии Фридрих Мерц готов поговорить с Путиным, если тот приедет на саммит G20 в Майами. Ранее Мерц заявил, что не исключает прямые переговоры с российским президентом в декабре этого года.

Мерц также настаивает на участии президента Владимира Зеленского в случае присутствия Путина.

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