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У Путина сделали заявление о "заморозке" войны в Украине: готова ли Москва остановить огонь
Россия отвергла «заморозку» войны. Ушаков сделал заявление о прекращении боевых действий.
Страна-агрессор Россия категорически исключает возможность прекращения боевых действий против Украины по нынешней линии столкновения и не заинтересована в каких-либо инициативах по «заморозке» конфликта.
Об этом заявил помощник российского диктатора Юрий Ушаков, передают российские пропагандистские ресурсы.
Что заявили в РФ о «заморозке» войны в Украине
Представитель Кремля подтвердил позицию Москвы, отвечая на вопрос о предложениях ряда иностранных стран остановить войну по текущей линии фронта.
«Вы знаете нашу позицию, она исключает это», — сказал Ушаков.
Кроме того, у российского диктатора ответили на вопрос о публикациях в американских СМИ информации о так называемой «тихой дипломатии» между США и РФ. Представитель страны-агрессора прокомментировал непубличные контакты в привычной для Москвы манере.
«Дипломатия обычно всегда ведется тихо. Если о чем-то громко говорят, это уже не дипломатия, это уже публичные заявления, видимо», — сказал Ушаков.
Война в Украине — последние новости
Напомним, министр иностранных дел страны-агрессора РФ Сергей Лавров исключил возможность перемирия и замораживания боевых действий в Украине.
Также Лавров заявил, что Москва передала Госдепартаменту США запрос о поставках разведданных вооружений, а также возможном участии Вашингтона в ударах по территории России.
Между тем, Украина продолжает ударную кампанию по стратегически важным целям России. 16 августа подвергся атаке один из крупнейших логистических хабов Wildberries, который расположен в Коледино Московской области.