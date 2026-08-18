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Дата публикации
Категория
Мир
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У Путина сделали заявление о "заморозке" войны в Украине: готова ли Москва остановить огонь

Россия отвергла «заморозку» войны. Ушаков сделал заявление о прекращении боевых действий.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Путин и Ушаков

Путин и Ушаков / © Associated Press

Страна-агрессор Россия категорически исключает возможность прекращения боевых действий против Украины по нынешней линии столкновения и не заинтересована в каких-либо инициативах по «заморозке» конфликта.

Об этом заявил помощник российского диктатора Юрий Ушаков, передают российские пропагандистские ресурсы.

Что заявили в РФ о «заморозке» войны в Украине

Представитель Кремля подтвердил позицию Москвы, отвечая на вопрос о предложениях ряда иностранных стран остановить войну по текущей линии фронта.

«Вы знаете нашу позицию, она исключает это», — сказал Ушаков.

Кроме того, у российского диктатора ответили на вопрос о публикациях в американских СМИ информации о так называемой «тихой дипломатии» между США и РФ. Представитель страны-агрессора прокомментировал непубличные контакты в привычной для Москвы манере.

«Дипломатия обычно всегда ведется тихо. Если о чем-то громко говорят, это уже не дипломатия, это уже публичные заявления, видимо», — сказал Ушаков.

Война в Украине — последние новости

Напомним, министр иностранных дел страны-агрессора РФ Сергей Лавров исключил возможность перемирия и замораживания боевых действий в Украине.

Также Лавров заявил, что Москва передала Госдепартаменту США запрос о поставках разведданных вооружений, а также возможном участии Вашингтона в ударах по территории России.

Между тем, Украина продолжает ударную кампанию по стратегически важным целям России. 16 августа подвергся атаке один из крупнейших логистических хабов Wildberries, который расположен в Коледино Московской области.

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