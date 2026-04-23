У Путина шокировали заявлением о новой причине нападения на Украину: в ISW раскусили план Кремля

Сергей Лавров / © Associated Press

Кремль продолжает использовать свои нарративы о том, что украинское правительство подавляет религиозные свободы как моральное оправдание своей затяжной войны в Украине.

Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны (ISW).

В частности, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил 22 апреля на пасхальном приеме у РПЦ, что одной из целей войны России в Украине является защита «чести и достоинства» граждан России, в частности, их право использовать русский язык и исповедовать православную веру.

Лавров также заявил, что Украина преследует Украинскую православную церковь Московского патриархата (УПЦ МП) более десяти лет, и обвинил украинское правительство в захвате церквей и нападении на духовенство и прихожан УПЦ МП.

«Кремль давно использует заявления о якобы дискриминации российского народа, русского языка и РПЦ в Украине как оправдания для вторжения в Украину и для своего постоянного отказа принимать участие в добросовестных мирных переговорах. Российские оккупационные власти регулярно осуществляют произвольные задержания и убийства украинского духовенства или религиозных лидеров, а также грабят, порочат и намеренно разрушают места богослужения. Заявления Лаврова от 22 апреля демонстрируют неизменную преданность Кремля своим начальным военным целям и незаинтересованность в переговорах по прекращению войны», — говорится в отчете.

Напомним, российский президент Владимир Путин озвучил требования по русскому языку и православной церкви Московского патриархата в Украине после завершения войны.

Отметим, что в России 7 января в рождественских службах принимали участие российский диктатор Путин, министр обороны РФ и высокопоставленные иерархи РПЦ. Во время проповедей войну против Украины подавали как «борьбу со злом», «защиту веры» и «духовную миссию».

В речах церковных иерархов российская агрессия намеренно маскируется под сакральную обязанность, используется риторика о «святом мире» и «защите православия».

Украину безосновательно обвиняют в «преследовании веры», что позволяет Кремлю переводить ответственность за войну в псевдорелигиозную плоскость.