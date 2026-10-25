Трамп не заставил Украину к капитуляции / © Getty Images

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В России признали, что расчеты на быстрое укрощение Украины с помощью президента США Дональда Трампа не оправдали надежд. Помощник российского диктатора Юрий Ушаков в разговоре с пропагандистом Павлом Зарубиным откровенно заявил, что Вашингтону так и не удалось добиться от Киева капитуляции из-за поддержки ЕС.

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По словам представителя Кремля, сейчас возникла необходимость привлекать к обсуждениям еще и европейские страны, поскольку рычаги влияния США на украинское руководство оказались недостаточными.

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«Раньше было впечатление после Анкориджа, что американская администрация может что-то надиктовать и заставить Киев выполнить. Но пока это как-то не получалось. Потому что мало говорить только с Киевом, нужно говорить со всей Европой, которая полностью поддерживает Киев», — сказал Ушаков.

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В то же время, у Путина подтвердили намерение возобновить трехсторонние переговоры с участием американской стороны, но назвали дату не ранее 4 ноября — сразу после проведения промежуточных выборов в Конгресс в Соединенных Штатах.

Ушаков призвал не иметь «высоких ожиданий» по поводу следующего раунда переговоров.

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Напомним, что после 4 ноября Россия готова вернуться в переговорный процесс в трехстороннем формате с участием Украины и США. Об этом в комментарии российским СМИ заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, отметив, что контактов по «украинскому вопросу» не было уже давно.

В то же время чиновник призвал не питать завышенные ожидания от предстоящего раунда. По его словам, анонсированная встреча будет носить лишь предварительный, «пристрелочный» характер, поскольку для достижения окончательного мирного соглашения сторонам необходимо проделать немало работы.

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