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У Путина так боятся народного бунта из-за войны, что массово размещают войска даже на заправках — шокирующие данные от ISW
Топливный кризис и угроза новой волны мобилизации вынуждают Кремль задействовать Росгвардию на АЗС и расширять права спасателей на использование оружия для подавления возможных массовых протестов.
Страх перед социальными взрывами и народными бунтами из-за острого дефицита горючего заставил Кремль задействовать силовиков для охраны обычных АЗС.
Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW), ссылаясь на инсайдские источники.
По данным аналитиков, с 18 августа 2026 г. российский диктатор Владимир Путин направил подразделения Росгвардии для патрулирования по меньшей мере 13 заправок в Московской области и в оккупированном Крыму. Основная цель таких мер — сдерживание насилия и массовое недовольство вспыхивающих граждан из-за жестких ограничений на продажу бензина.
В ISW отмечают: привлечение Росгвардии свидетельствует о том, что Кремль совершенно не верит в способность обычной полиции справиться с масштабами потенциальных беспорядков, а сам топливный кризис рассматривается как продолжительная угроза.
Легализация расстрелов: МЧС РФ дают право использовать оружие
Параллельно с силовыми мерами на АЗС российские власти срочно меняют законодательство, готовясь к жесткому подавлению протестов. Правительственная комиссия одобрила законопроект, позволяющий сотрудникам МЧС России применять физическую силу и огнестрельное оружие при выполнении задач.
Хотя официально Кремль маскирует это решение под «защиту от украинских дронов», аналитики ISW уверены: документ создан для предоставления силовикам юридических оснований разгонять бунты с оружием в руках. Изменения в закон о гражданской защите вносятся на фоне двух главных страхов режимов — постоянного дефицита бензина и вероятной принудительной мобилизации, которую Путин планирует провести сразу после сентябрьских выборов в Госдуму.
Ранее издание The Times писало о том, что Россия постепенно теряет влияние в странах, годами считавшихся ее партнерами или входивших в сферу интересов Кремля. От Сирии до государств постсоветского пространства Москва получает все больше сигналов о том, что ее прежние позиции ослабевают.