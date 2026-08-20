АЗС в России / © Associated Press

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Страх перед социальными взрывами и народными бунтами из-за острого дефицита горючего заставил Кремль задействовать силовиков для охраны обычных АЗС.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW), ссылаясь на инсайдские источники.

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По данным аналитиков, с 18 августа 2026 г. российский диктатор Владимир Путин направил подразделения Росгвардии для патрулирования по меньшей мере 13 заправок в Московской области и в оккупированном Крыму. Основная цель таких мер — сдерживание насилия и массовое недовольство вспыхивающих граждан из-за жестких ограничений на продажу бензина.

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В ISW отмечают: привлечение Росгвардии свидетельствует о том, что Кремль совершенно не верит в способность обычной полиции справиться с масштабами потенциальных беспорядков, а сам топливный кризис рассматривается как продолжительная угроза.

Легализация расстрелов: МЧС РФ дают право использовать оружие

Параллельно с силовыми мерами на АЗС российские власти срочно меняют законодательство, готовясь к жесткому подавлению протестов. Правительственная комиссия одобрила законопроект, позволяющий сотрудникам МЧС России применять физическую силу и огнестрельное оружие при выполнении задач.

Хотя официально Кремль маскирует это решение под «защиту от украинских дронов», аналитики ISW уверены: документ создан для предоставления силовикам юридических оснований разгонять бунты с оружием в руках. Изменения в закон о гражданской защите вносятся на фоне двух главных страхов режимов — постоянного дефицита бензина и вероятной принудительной мобилизации, которую Путин планирует провести сразу после сентябрьских выборов в Госдуму.

Ранее издание The Times писало о том, что Россия постепенно теряет влияние в странах, годами считавшихся ее партнерами или входивших в сферу интересов Кремля. От Сирии до государств постсоветского пространства Москва получает все больше сигналов о том, что ее прежние позиции ослабевают.

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