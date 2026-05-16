У Путина теперь только один вариант закончить войну: эксперт предупредила о новом наступлении Кремля

Вероятность того, что Россия может начать военные действия против европейских стран, становится все более реальной. Поскольку руководитель Кремля Владимир Путин упускает другие возможности преодолеть тупиковую ситуацию в Украине, он ищет радикальные выходы из ловушки.

Об этом в своей статье для издания Die Zeit рассказала аналитика Анна Нотте.

Почему для Кремля открылось «окно возможностей»

Нынешние международные обстоятельства вызывают серьезную обеспокоенность у европейцев. Связано это, прежде всего, с поведением США, где президент Дональд Трамп намерен уменьшить количество американских военных в Германии. Кроме того, Вашингтон сейчас сильно сосредоточен на происходящем на Ближнем Востоке, а американские запасы ракет опустели после боевых действий против Ирана.

Все это дает России шанс начать оказывать давление на европейские правительства, чтобы заставить их сдать позиции в отношении Украины. При этом Москва стремится не уничтожить Североатлантический альянс, а заблокировать помощь, оказываемую европейцами Киеву. Прямой удар по Европе может стать отчаянным шагом Кремля из-за все большего сужения пространства для маневров.

Российское войско фактически остановилось в Украине после того, как продемонстрировало определенные успехи в конце прошлого года. Параллельно с этим внутренние дела в самой России идут вверх по дну:

Несмотря на стабильные заработки от продажи нефти, экономика РФ оказалась в глубочайшем системном кризисе.

Государство вынуждено увеличивать налоговое давление и сборы с граждан.

Россияне все больше выражают недовольство из-за затяжной войны, проблем с мобильной связью и блокировки мессенджера Telegram.

Также в Москве окончательно исчезли надежды на то, что им удастся заключить выгодную договоренность по отношению к Украине с администрацией Трампа, хотя раньше на это очень рассчитывали. Дополнительно Кремль сильно беспокоит, что Украина начала активно воевать на российской территории, регулярно атаковав беспилотниками нефтеперерабатывающие заводы и другие стратегические объекты в глубоком тылу РФ.

Есть ли план у России

Российские власти уже начали открыто воспринимать Европу как «тыл» украинской армии. Министерство обороны РФ даже составило список из 21 европейского предприятия, производящих беспилотники, назвав их потенциальными объектами для будущих ударов.

В Кремле считают, что только перенесение боевых действий непосредственно на территорию европейских стран способно взорвать их поддержку Украины. Россия надеется вызвать у европейцев такой сильный шок, чтобы они перестали помогать Киеву из-за политического раскола или из-за необходимости тратить собственные материальные ресурсы на защиту самих себя.

Единственное, что может остановить Путина от этого шага — это демонстрация абсолютной сплоченности европейских стран и четкое предупреждение о том, что цена эскалации будет слишком высокой. Если Россия станет сомневаться в способности Запада действовать вместе, это станет главным источником опасности в ближайшие годы.

Напомним, командир 429 отдельной бригады беспилотных систем «Ахиллес» Юрий Федоренко высказывал мнение, что президента России Владимира Путина в конце концов могут устранить его же соратники, а ответственность за проблемы страны возложат именно на него.

Также Федоренко обращал внимание на заявления российских чиновников, в частности секретаря Совбеза РФ Сергея Шойгу, которые, по его мнению, свидетельствуют о поиске виновных в сложившейся ситуации внутри России.

Также, накануне 9 мая в Кремле раздавались угрозы возможных ударов по центру Киева в случае атак беспилотников на Москву. В частности, представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла о вероятности массированного ракетного удара по украинской столице.

По данным аналитиков Института изучения войны, часть российских военных блоггеров критически восприняла такие заявления. Некоторые из них сомневались в возможности России реализовать подобные угрозы и отмечали, что для этого Кремлю пришлось бы применить значительные ресурсы.

