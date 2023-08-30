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У Путина удивили одной из версий причин авиакатастрофы самолета Пригожина

Автор
Елена КапникЕлена Капник
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У Путина удивили одной из версий причин авиакатастрофы самолета Пригожина

Могила предводителя "Вагнера" Евгения Пригожина. / Фото: Associated Press

Следствие будут проводить только российские специалисты.

В Кремле заявляют, что следствие имеет разные версии причин авиакатастрофы самолета, в котором погиб главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин.

Об этом сообщил спикер Кремля Дмитрий Песков, пишут российские средства массовой пропаганды.

"Очевидно, что существуют разные версии, среди которых версия, скажем так, "умышленное злодеяние". Давайте дождемся результатов нашего российского расследования, которое ведет Следственный комитет", — подчеркнул пресс-секретарь президента-диктатора РФ.

По словам Пескова, о международном расследовании дела о гибели Пригожина не может быть и речи. Мол, в текущей ситуации есть обстоятельства, не позволяющие проводить расследование с привлечением иностранных специалистов.

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Как сообщалось, Евгения Пригожина тайно похоронили в Санкт-Петербурге на Пороховском кладбище. Прощание с главным "вагнеровцем" состоялось в "закрытом формате".

Напомним, 23 августа стало известно, что в РФ разбился самолет с Евгением Пригожиным на борту. Российские пропагандистские телеграммы-каналы предполагают, что это сделали российские средства ПВО.

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Дата публикации
Просмотры
1269
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