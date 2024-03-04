У Путина угрожают Германии из-за перехваченных переговоров офицеров бундесвера

В России отреагировали на перехваченные переговоры офицеров бундесвера. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Мария Захарова подчеркнула, что " денацификация" в Германии не завершена.

Об этом пишут росСМИ.

"Если немцы не изменят ситуацию, последствия для ФРГ будут ужасающими", — говорит Захарова.

Она добавила, что "Запад обязан ответить за разрушительные действия, которые планировал и во многом реализовал".

"Слив" разговора немецких офицеров – что известно

В Министерстве обороны Германии подтвердили перехват внутреннего разговора офицеров Воздушных сил, однако затруднились сказать, были ли внесены изменения в оригинальную версию перед публикацией.

Российские пропагандистские каналы опубликовали слитую в Сеть 38-минутную запись, где немецкие офицеры обсуждают подробности передачи Украине дальнобойных ракет Taurus и удар ими по "мосту на востоке".

Немецкий министр обороны Борис Писториус в ответ заявил, что Путин ведет "информационную войну" против Германии.

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