Несколько государств ЕС отправили своих дипломатов для участия в церемонии "инаугурации" Владимира Путина. По данным СМИ, речь идет о Франции, Венгрии, Словакии, Греции, Мальте и Кипре.

Не пришедшие на инаугурацию Путина послы забыли, зачем находятся в Москве, считает помощник главы РФ Юрий Ушаков.

Об этом помощник Путина заявил 7 мая, передают пропагандистские агентства РФ.

"Они забывают, за кого они аккредитованы, по моему мнению", — сказал представитель Кремля. По его оценке, такие действия сами по себе о многом говорят. Просто забывают, где находятся и зачем, главное, находятся, – констатировал Ушаков.

Напомним, во вторник, 7 мая, в Кремле прошла торжественная церемония "инаугурации" Владимира Путина на пост президента России. Послы некоторых стран ЕС приняли приглашение и присутствовали на церемонии.

Да, Франция уже прокомментировала намерения своего посла присутствовать на так называемой инаугурации Путина. Известно, что ее посетили, в частности, такие страны Европы как Венгрия и Словакия "чтобы держать открытыми каналы коммуникации".

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