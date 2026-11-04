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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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У Путина устроили истерику после усиления границ Польши из-за угрозы прорыва с РФ

Польские силовики предотвратили ночную российскую провокацию на границе с Калининградской областью и усилили безопасность, что вызвало волну обвинений и манипуляций со стороны Кремля.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
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Польские военные

Польские военные / © Associated Press

В ночь на 3 ноября Силы безопасности Польши успешно предотвратили очередную российскую провокацию на государственной границе с РФ.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Как заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, диверсионные действия удалось предотвратить в районе населенного пункта Сенпополь (Варминско-Мазурское воеводство). Польские пограничники заметили подозрительных лиц с фонарями вдоль границы с Калининградской областью РФ, после чего на место немедленно оперативно мобилизовали необходимые силы.

Туск отметил, что напряжение и эскалация со стороны России могут продолжаться и дальше, поэтому Польша должна быть полностью готова к отражению будущих провокаций. Варшава уже приняла дополнительные меры для усиления безопасности на границе с РФ на фоне разведывательных предупреждений и роста числа российских диверсий в Европе.

Обвинение и истерика в Кремле

На вынужденные оборонительные шаги Варшавы немедленно отреагировали в Москве. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров попытался переложить ответственность с агрессора на жертву, заявив, что Польша и страны Балтии якобы являются самыми «активными продвигателями реакционной и агрессивной политики» Европы в отношении России.

Аналитики ISW подчеркивают, что чиновники Кремля регулярно и безосновательно пытаются представить любые меры Европы по укреплению обороны как «агрессию против РФ», несмотря на то, что Россия наращивает кибератаки и кинетическую диверсионную деятельность в европейских странах.

По оценкам экспертов, Лавров пытается выставить Польшу агрессором, чтобы скрыть реальную российскую угрозу Европе и посеять внутренний раскол среди польского общества.

Ранее ISW сообщал о том, что Польша ужесточает безопасность на границе с Россией на фоне предупреждений разведки о возможных диверсиях и росте количества российских взрывных операций в Европе. Среди потенциальных угроз называют даже попытки вооруженного пересечения границы.

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