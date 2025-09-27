У Путина "увидели", как Европа готовит войну против России

Сергей Лавров / © Associated Press

Министр иностранных дел России Сергей Лавров после выступления на Генассамблее ООН выступил с рядом агрессивных и угрожающих заявлений.

Об этом пишут РосСМИ.

«Подобные попытки (сбить летающие объекты) приведут к тому, что те, кто это делает, серьезно пожалеют», — заявил глава российского МИД.

Он подчеркнул, что Россия не потерпит нарушения своего воздушного пространства от тех, кого он назвал государствами, «откровенно готовящими войну против России».

Эта угроза прозвучала на фоне постоянных заявлений России о том, что ее БПЛА и ракеты, якобы, случайно залетают на территорию стран НАТО. Лавров, впрочем, пытался отрицать какую-либо агрессию со стороны РФ.

Он заявил, что Россия «не направляет ракеты или БПЛА на объекты в Европе и странах НАТО», таким образом, цинично отвергая факты нарушения воздушного пространства, которые фиксируют европейские страны.

Заявления Лаврова являются частью кремлевской риторики, направленной на устрашение западных партнеров и попытку сдержать их от предоставления более эффективных средств ПВО для Украины, а также от реагирования на случаи нарушения воздушного пространства стран Альянса.

Напомним, он также публично отверг возможность возвращения к границам 2022 года и обвинив Украину в срыве всех договоренностей, что привело к войне.

Он продолжил оправдывать войну, утверждая, что Россия якобы отстаивает «законные интересы людей, которых нацисты в Киеве после захвата власти из-за госпереворота объявили террористами, бесчеловечно».