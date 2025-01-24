У Путина уже успели обсудить ультиматум Трампа: WSJ узнал, что думают в Кремле

Россияне уже научились жить с ограничениями, поэтому угрозы Трампа не сработают.
Кремль не поразила угроза президента Соединенных Штатов Дональда Трампа ввести новые санкции против России, если она не согласится заключить мирное соглашение с Украиной.
Об этом пишет WSJ.
По оценкам аналитиков, такие угрозы могут сыграть на руку Москве, предоставляя Владимиру Путину возможность использовать любое прекращение огня для закрепления своих территориальных достижений и восстановления военных ресурсов.
Журналисты напоминают, что Россия уже находится под международным санкционным давлением и имеет ограниченный объем торговли с США.
В частности, спикер российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не увидели ничего нового в угрозах президента США ввести новые санкции против России, если соглашение о прекращении войны РФ против Украины не будет достигнуто.
"Мы не видим здесь каких-то особо новых элементов, – сказал Песков журналистам 23 января. – Ему (Трампу – ред.) нравятся эти методы, по крайней мере, нравились во время его первого президентства".
Эксперты отмечают, что ультиматум Трампа может являться попыткой усилить позиции его администрации среди критиков России. В то же время значительно важнее его публичное предложение выступить посредником в мирных переговорах, хотя это и сопровождалось оскорбительными высказываниями.
"Несмотря на экономические трудности и рост недовольства среди россиян, Путин остается авторитарным лидером с почти неограниченной властью. Кремль все еще учитывает общественные настроения, но, вероятно, видит в любом прекращении огня возможность закрепить территориальные достижения и восстановить свои военные ресурсы", — пишет издание.
Напомним, Дональд Трамп 22 января снова призвал к окончанию войны между Украиной и Россией, угрожая в случае отказа Москвы от договоренностей ввести новые санкции против РФ.
Трамп подчеркнул, что экономика России из-за войны приходит в упадок, и поэтому он предлагает Путину "очень большую услугу".
Накануне CNN со ссылкой на источник сообщил, что Трамп поручил помощникам организовать телефонный разговор с Путиным. По их словам, Трамп хочет пообщаться с президентом РФ в первые дни после инаугурации, чтобы обсудить личную встречу. Как утверждается, Трампа надеются быстро начать работу над урегулированием войны России против Украины.
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