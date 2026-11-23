Спикер президента России Дмитрий Песков / © Associated Press

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В Кремле прокомментировали информацию о поражении российского корвета «Меркурий» в территориальных водах Ливии. Спикер президента России Дмитрий Песков заявил, что этот вопрос сейчас находится на контроле Минобороны страны.

Об этом сообщили российские средства массовой пропаганды.

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Песков прокомментировал сообщение об ударе по российскому корвету в территориальных водах Ливии.

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«Этим занимается наше оборонное ведомство и информация, если это будет считаться целесообразным, также будет предоставляться по линии оборонного ведомства. Но, конечно же, мы обратили внимание на заявление Зеленского по этому поводу«, — сказал спикер российского диктатора.

Поражение российского корвета «Меркурий» в Ливии — что известно

Напомним, накануне в ливийском порту Бенгази в результате взрыва на борту и вероятной атаки беспилотников был частично затоплен и уничтожен российский ракетный корвет «Меркурий» из Черноморского флота, сопровождавший конвой военных грузов. Местные власти подтвердили инцидент, отметив, что судно останавливалось для дозаправки перед взрывом.

Как сообщил 23 ноября президент Украины Владимир Зеленский, Силы обороны и СБУ провели спецоперацию у побережья порта Бенгази, применив семь безэкипажных катеров отечественного производства, запущенных с «материнского судна». В результате атаки был потоплен корвет «Меркурий» вместе с боевым вертолетом Ка-27 на борту, а также поражен подсанкционный сухогруз MV ANGARA, который оккупанты использовали для перевозки оружия.

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