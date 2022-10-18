У Путина врут о покупке дронов-камикадзе у Ирана: "Не имеем такой информации"

В Кремле врут, мол, не располагают информацией о покупке Россией иранских дронов-камикадзе, которые атакуют разные города в Украине.

Об этом заявил спикер российского президент-диктатора Дмитрий Песков, пишут средства массовой пропаганды.

По его словам, все вопросы можно задать Минобороны РФ.

"Нет, у нас нет такой информации. Используется российская техника. Вы знаете об этом. С российскими наименованиями. Все остальные вопросы можно адресовать в Минобороны", — ответил Песков на вопросы журналистов.

Иранские дроны на вооружении РФ

Тегеран доставил в Российскую Федерацию от 300 до нескольких тысяч дронов-камикадзе. Впрочем, Иран упорно отрицает это. В свою очередь, в США обвиняют страну во лжи.

Появилась информация, что инструкторы из Ирана помогают россиянам запускать дроны из временно оккупированных Крыма и Херсона.

В последнее время русская армия активно применяет дроны иранского производства. Именно из-за применения беспилотников в воздушные тревоги в Украине могут продолжаться дольше, потому что дроны-камикадзе долго летят и могут менять свой маршрут.

Американские аналитики считают: массированными атаками дронами оккупанты пытаются создать психологическое влияние. Ведь такие удары могут нанести большой вред гражданской инфраструктуре, убить и ранить многих людей. Впрочем, они не создают значимых военных эффектов.

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