Состояние российской экономики стремительно ухудшается и есть много способов продемонстрировать это.

Экономические проблемы России умножились с начала ее вторжения в Украину в начале прошлого года. Война, развязанная Кремлем, вызвала волну санкций со стороны Запада. По словам исследователей из Йельского университета, некоторые даже обвиняют президента РФ Владимира Путина в "задании боли" нации, заявляя, что он "каннибализует" экономику России в своем стремлении захватить Украину.

Об этом пишет Business Insider.

"Львиная доля экономики контролируется государством, энергетическим и финансовым секторами, и Путин берет из начального капитала этих предприятий, используя его как коробку с печеньем для своего военного фонда", — заявили исследователи Джефри Сонненфельд и Стивен Тян.

Россия покупает меньше автомобилей

Российская автомобильная промышленность является одной из отраслей экономики, испытывающей давление.

Журналист Фил Розен из Insider сообщил, что продажи автомобилей в Москве упали почти на 75% с началом полномасштабного вторжения России в Украину. Снижение вызвано тремя факторами: резким ростом цен, уменьшением снабжения и ухудшением потребительского настроения.

"Россияне просто меньше покупают автомобилей, это факт", — сказал Тян. Это свидетельствует о слабости потребителя в России. Это можно назвать прокси-индикатором ухудшения потребительского настроения, а история, которую он рассказывает, очень тревожна. Россияне просто не тратят деньги”.

В то же время количество россиян, покупающих автомобили иностранных марок, обычно считающихся предметами роскоши, почти остановилось. Вместо этого потребители покупают автомобили местного производства, многие из которых испытывают проблемы с механикой.

Падение экспорта

Еще одним признаком того, что экономика России находится в кризисном положении, есть драматический упадок баланса текущего счета.

Центральный банк Москвы зафиксировал 93-процентный годовой спад излишка текущего счета во втором квартале за апрель-июнь. Он сократился с рекордных 76,7 миллиарда долларов до 5,4 миллиарда долларов.

Финансовые показатели свидетельствуют о том, как сильно санкции Запада ударили по стране, особенно по ее ключевому энергетическому сектору, где ее экспорт нефти и газа существенно пострадал после введения ограничений и запретов.

Доход от экспорта энергетических ресурсов

Москва получает значительную часть своего дохода от продажи нефти и газа, но западные санкции взрывают этот источник прибыли.

В июне Министерство финансов России сообщило, что поступления от налогов на нефть и газ снизились на 36% по сравнению с прошлым годом до примерно 571 миллиарда рублей, а доходы от сырья и нефтепродуктов упали на 31% до 426 миллиардов рублей.

Рубль чувствует "свободное падение"

К проблемам России прибавляется падение рубля. Валюта страны летом резко упала до 94,48 за доллар, достигнув 15-месячного минимума, что вызвано потерей капитала, сокращением налоговых поступлений и уменьшением резервов центрального банка.

"Рублю некуда пойти, кроме как вниз", — заявил экономист Константин Сонин из Чикагского университета в своем твите.

Беспокойство по волатильности валюты повлекло за собой волну внутренних выводов средств из центрального банка страны на сумму более 1 миллиарда долларов. Банковская паника в основном была обусловлена последним восстанием ПИК "Вагнер".

Ослабление российской валюты заставило страну принять отчаянные меры. В последнее время министр иностранных дел России призвал страны Юго-Восточной Азии отказаться от доллара и использовать местные валюты для торговли.

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