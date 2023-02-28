У Путина выдвинули условие для возвращения к ядерному соглашению из США

Представитель российского диктатора в очередной раз пожаловался на помощь Украине со стороны НАТО.

Спикер президента России Дмитрий Песков заявил, что государство не будет возобновлять участие в соглашении из США по контролю над ядерными вооружениями, если Вашингтон не прислушается к позиции Москвы.

Об этом сообщает Sky News.

Спикер Владимир Путина отметил, что "отношение коллективного Запада" к России во главе из США должно измениться.

"Безопасность одной страны не может быть обеспечена за счет безопасности другой", – сказал Песков.

Он также посетовал, что Украина получает от стран-членов НАТО помощь с боеприпасами. Спикер Путина при этом заявил, что Альянс "действует единым блоком уже не как наши условные противники, а как враги".

Напомним, Путин 21 февраля объявил, что Россия приостанавливает участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях, заключенном из США. Речь идет об ограничении таких вооружений.

Как пояснил украинский дипломат Роман Бессмертный, такой шаг со стороны РФ означает возобновление выпуска стратегических наступательных вооружений с точки зрения нынешних потребностей. Однако политик считает, что они минимальны.

По состоянию на 25 февраля в Пентагоне информировали, что не заметили изменений в позиции стратегических ядерных сил России после заявления Путина.

Россия выходит из договора об ограничении ядерного вооружения: есть ли повод для волнения

Читайте также: