У Путина выступили с новым заявлением о прекращении огня: Москва выдвинула циничное условие

Сергей Лавров / © Associated Press

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Россия не намерена прекращать боевые действия против Украины даже в случае проведения переговоров о возможном мирном урегулировании.

Об этом цинично заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя перспективы дальнейших контактов между Москвой и Киевом, сообщает агентство «Интерфакс».

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По словам Лаврова, Россия якобы готова к переговорам с Украиной, однако не намерена объявлять о прекращении огня на время таких контактов.

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«Мы по-прежнему готовы к переговорам, но на время этих переговоров „специальная военная операция“ (так в Кремле называют войну против Украины, — ТСН.ua) не будет остановлена. Мы уже прошли через это и сделали для себя выводы», — заявил глава российского МИД.

Таким образом, в Москве фактически подтвердили, что рассматривают переговорный процесс без обязательства прекратить боевые действия против Украины. Война, по логике российских властей, может продолжаться параллельно с дипломатическими контактами.

Лавров вновь приглашает Зеленского в Москву

Отдельно Лавров прокомментировал предложение президента Украины Владимира Зеленского провести встречу с российским диктатором Владимиром Путиным в США в ходе саммита G20.

Глава МИД РФ в свойственной российскому чиновнику пренебрежительной и далеко не дипломатичной манере фактически предложил украинскому президенту самому приехать в российскую столицу.

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«Приглашение этому персонажу было отправлено. Если он хочет встретиться, пусть приезжает», — нагло сказал Лавров.

Таким образом, вместо обсуждения возможной нейтральной площадки для переговоров представитель государства-агрессора в очередной раз настаивает на Москве в качестве места потенциальной встречи украинского и российского лидеров.

Далее российский министр перешел к откровенно циничным оценкам в адрес Зеленского. Лавров заявил, что Москва якобы демонстрирует «добрую волю», хотя президент Украины не отменил указ о запрете контактов с Путиным и его окружением.

«И это уже огромный жест доброй воли с нашей стороны, потому что он так и не отменил свой указ о запрете контактов с Путиным и его командой», — заявил глава МИД РФ.

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В то же время Лавров позволил себе оскорбительную реплику в адрес украинского президента: «Доброй воли нам не одалживать, а ему, как я понимаю, — плохих качеств».

Напомним, ранее пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков в своей традиционной дерзкой манере ответил на заявление президента Владимира Зеленского о готовности лично встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным в США.

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