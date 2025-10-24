ВРФ обрушилось производство оружия

Главный двигатель российской экономики , державшийся на триллионных расходах по государственному оборонному заказу, неожиданно дал сбой. По данным Росстата, военно-промышленный комплекс (ВПК) России впервые от начала полномасштабной войны перешел к стагнации, а в некоторых отраслях — даже к сокращению производства. Это может свидетельствовать о первых серьезных проблемах в бюджетной политике Кремля.

Об этом сообщает российское издание The Moscow Times со ссылкой на официальные данные Росстата и оценки аналитиков.

Неожиданное падение после рекордного роста

После того, как отрасли, связанные с ВПК, демонстрировали рост на уровне 20-30% в течение 2023 и 2024 годов, в сентябре 2025 года они внезапно показали обвальное падение.

В частности, производство «готовых металлических изделий» – отрасли, производящей комплектующие для военной техники и вооружения – в сентябре ушло в минус на 1,6% в годовом исчислении. Еще в августе эта отрасль росла на 21,2%.

Падение зафиксировано и в производстве тяжелой военной техники. Выпуск «других транспортных средств» , куда статистика включает танки и боевые машины пехоты (БМП), замедлил рост более чем в десять раз: с 61,2% в августе до 6% в сентябре. По оценке Райффайзенбанка, по сравнению с августом эти две ключевые военные отрасли показали обвальный спад на 6% и 20% соответственно.

Бюджетные проблемы как причина краха

Такой резкий разворот в промышленности, которая до этого считалась главной опорой российской экономики, вызвал беспокойство среди экономистов. Аналитики исследовательской группы Macro-Advisory (MMI) отмечают, что последние данные по военной промышленности России просто шокируют.

Эксперты MMI пишут, что отрасли ВПК, ранее тянущие экономический индекс вверх, на этот раз наоборот потянули его вниз: индекс обрабатывающих отраслей в сентябре вырос всего на 0,4%, что в восемь раз меньше, чем в августе.

Наталья Орлова, главная экономистка Альфа-банка, предполагает, что падение промышленности является прямым следствием бюджетных проблем России. Машиностроительный комплекс, критически зависящий от госзаказов, в сентябре упал на 0,1%. Это означает, что Кремль, вероятно, уже не может поддерживать прежние триллионные вливания в военную машину.

