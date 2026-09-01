У Путина заметили следы от уколов на руках: что об этом говорят врачи

У Путина на руке заметили след от укола / © Associated Press

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Во время видеообращения к школьникам и студентам по случаю 1 сентября российский диктатор Владимир Путин случайно продемонстрировал темное пятно на левой кисти. На кадрах, опубликованных пресс-службой Кремля, видно, как глава РФ пытается прикрывать этот участок правой рукой, но во время жестикуляции он неоднократно попадает в объектив камеры.

Об этом пишет The Moscow Times.

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Журналисты заметили следы от инъекций на руке Путина: что говорят медики

Медицинские специалисты, с которыми пообщалось издание, сошлись во мнении, что это последствия неудачного медицинского вмешательства. Медики называют это трехдневной гематомой после укола. Реаниматолог также подтвердил, что пятно похоже на неаккуратную инъекцию, и удивился выбору места для укола.

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Кардиолог с более чем 50-летним стажем объяснил, что кисть — это нестандартная зона для пункции, ведь обычно используют локтевую ямку с большими и менее подвижными венами. По его словам, к вене на кисти обращаются по трем основным причинам:

Истощение основных вен. Когда локтевые переиспользуются из-за длительной внутривенной терапии или воспалены после катетеризации. Срочность. Когда человек одет, быстрее проколоть именно кисть. Специальные катетеры. Использование современных катетеров для кистевых вен из соображений лечебной тактики.

Анализ опубликованных Кремлем материалов свидетельствует об использовании так называемых «консервов» — заранее записанных видео. Подобные следы заметили и на поздравлении шахтерам, опубликованном двумя днями ранее.

В то же время, на кадрах встречи с президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым 1 сентября и на видео с общением с педагогами в МПГУ в субботу, 29 августа, гематомы нет.

Тема здоровья 73-летнего главы Кремля, правящего более четверти века, остается строго засекреченной, несмотря на регулярные слухи о тяжелых диагнозах, в том числе раке. Беспокойство Путина собственным состоянием существенно возросло после пандемии COVID-19, когда от посетителей требовали недельных карантинов и многочисленных ПЦР-тестов.

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Журналистские расследования свидетельствуют о масштабной медицинской инфраструктуре вокруг российского диктатора. Три года назад центр «Досье» выяснил, что бронированный спецпоезд Путина оснащен дефибриллятором, аппаратом искусственной вентиляции легких и оборудованием для анестезии во время хирургических операций.

А издание The Wall Street Journal сообщало о масштабном проекте стоимостью $26 млрд, направленном на продление жизни Путина. Программу курируют его дочь Мария Воронцова и глава Курчатовского института Михаил Ковальчук. В проекте ученые работают над биопечатью тканей, генной терапией против старения и выращиванием органов для пересадки в генетически модифицированных мини-свиньях.

Путин: последние новости

Напомним, во время встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди на саммите ШОС в Бишкеке глава Кремля Владимир Путин заявил, что Россия движется по пути завершения «украинского конфликта». Это стало ответом на призыв индийского лидера решать проблемы мирными способами.

Также Нарендра Моди упомянул об ожиданиях от визита Путина на 18-й саммит БРИКС, который состоится в Индии 12-13 сентября. По данным западных СМИ, это мероприятие с большой делегацией, вероятно, впервые за семь лет посетит глава КНР Си Цзиньпин.

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