У Путина заявили, что собираются оккупировать больше территорий Украины

Сегодня, 5 октября, в российских пропагандистских СМИ появилась информация о том, что российский диктатор Владимир Путин якобы собирается обратиться к россиянам с важным заявлением, касающимся статуса так называемой "спецоперации".

Позже спикер Путина Дмитрий Песков опроверг эти слухи. Он отметил, что изменения формата так называемой "специальной военной операции" в Украине на контртеррористическую операцию пока не будет. Вместо этого придумал новый бред о "возвращении к России" всех территорий Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областей.

Об этом пишут российские средства массовой пропаганды.

"Это прерогатива президента. На сегодняшний день никаких решений по изменению формата специальной военной операции в Украине на контртеррористическую операцию не принималось", — заявил Песков.

В то же время представитель Путина заявил, что украинские территории, которые ВСУ освободили от оккупантов, Россия якобы собирается вернуть назад.

"О границах ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в составе России: в указе президента есть юридическая формулировка. Там определенные территории будут возвращены, и мы продолжим совещаться с тем населением, которое изъявит желание жить с Россией", — сказал Песков.

Напомним, 4 октября Владимир Зеленский для обеспечения государственного суверенитета и территориальной целостности Украины подписал указ, предусматривающий признание ничтожными и юридически бессильными указы Путина об аннексии украинских территорий.

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