У Путина заявили об ухудшении отношений с Германией и пригрозили последствиями за разрешение поставлять Украине Leopard

Песков заявил, что отношения России и Германии и так находятся в "достаточно низкой точке".

В Кремле боятся, что Украина может получить от западных партнеров боевые танки Leopard, и пригрозили Германии последствиями за разрешение на поставку техники для ВСУ.

Об этом заявил спикер президента России Дмитрий Песков, передают росСМИ.

"Отношения и так находятся в достаточно низкой точке. И хоть какого-то субстантивного диалога с Германией и с другими странами Европейского союза и Североатлантического альянса не наблюдается. Но, безусловно, подобные поставки не обещают ничего хорошего для будущего отношений. Они, безусловно, оставят неизбежный след для будущего этих отношений", — сказал он.

Германия затягивает со снабжением танков Leopard

Напомним, 20 января во время заседания "Рамштайна" страны-участники саммита не приняли решение о поставках Украине немецких танков Leopard.

После этого премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий подверг критике Германию за промедление с передачей Украине танков Leopard 2. Он подчеркнул, что война здесь и сейчас и техника нужна Украине срочно.

В США выразили разочарование по поводу нерешительности ФРГ. Речь идет о передаче Украине танков Leopard-2 для противостояния РФ.

Между тем, западные СМИ пишут, что военно-промышленный концерн Rheinmetall готов передать Украине 139 танков "Леопард", если это позволит правительство Германии.

Потери россиян на 23 января: ВСУ уничтожили еще 770 оккупантов

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