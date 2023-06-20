У путиниста Никиты Михалкова нашли элитное имение на побережье Испании (фото)

По 25 процентов из имения он оформил на жену, дочерей и сына.

У кремлевского пропагандиста и путиниста Никиты Михалкова, "борющегося с Европой", есть имение на южном побережье Испании.

Об этом на своей странице в соцсети написал журналист Михаил Ткач.

“Михалков – еще один пример, как пропагандист в России борется с Европой и в то же время покупает имение в Европе. Провинция Кадис, город Сан-Роке на южном побережье Испании. Именно здесь располагается вилла, принадлежащая семье Михалкова. 25 процентов этих угодий в собственности жены Михалкова и по 25 процентов принадлежит дочерям и сыну”, — рассказал Михаил Ткач.

Расположен на южном побережье Испании.

Кроме того, три квартиры в одном доме имеет дочь режиссера в Аликанте.

“Побережье Коста Бланка, где располагается элитный комплекс – пятизвездочный отель и клиника Sha. Частью недвижимости на этой территории владеет непосредственно кремлевский пропагандист никита михалков. В декабре 2022-го, спустя 10 месяцев после начала российского вторжения в Украину, Михалков попал под санкции ЕС. Согласно выписке из испанского реестра под санкции попала недвижимость мехалковая на территории комплекса Sha. А вот вилла в Кадиге и квартиры дочери не попали под санкции. Пока”, — добавил журналист.

Михалков "борется" с Европой, хотя имеет там виллу

Также на его дочь записаны три квартиры

Напомним, что Данилов назвал главный приоритет ВСУ во время наступления.

Читайте также: