У республиканцев появляется новый лидер: кто из ближайшего окружения Трампа бросает ему вызов

Вэнс готовится к выборам президента США / © Associated Press

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Сокрушительное поражение Республиканской партии на промежуточных выборах в Конгресс заставило вице-президента США Джей Ди Вэнса действовать решительно и выйти из тени Дональда Трампа. Осведомленные источники сообщают, что Вэнс уже начал готовить почву для избирательной кампании 2028 года. Он пытается привлечь на свою сторону разочарованных сторонников действующего президента.

Об этом пишет Fox News.

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Вэнс сплачивает недовольных избирателей Трампа в альянс «новых правых»

Публичный демарш Вэнса случился в среду утром. Пока в Белом доме шло совещание высшего руководства, призванное выработать единую позицию по результатам выборов, вице-президент взял инициативу в свои руки. Он публично раскритиковал внешнеполитический курс администрации и специфику отношений Вашингтона с Иерусалимом.

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Основной причиной поражения консерваторов Вэнс бескомпромиссно назвал войну в Иране, подчеркнув, что это признал и сам Трамп. В своем сообщении политик откровенно обратился к однопартийцам:

«Причина, по которой мы проиграли, — это война. Президент сам сказал это прошлой ночью».

Он призвал республиканцев прекратить самообман и трезво оценить потерю контроля над Сенатом на ближайшие шесть лет.

«Если вы хотите утверждать, что это стоило того, что потеря Сената на следующие 6 лет стоила того, тогда так и скажите. Утверждайте, что это была оправданная цена, которую стоило уплатить. Соглашаться или не соглашаться — это, по крайней мере, честно. Но все знают, почему мы проиграли. И любой честный разговор о том, куда мы двигаемся дальше, должен начинаться именно с этого».

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В своем сообщении Вэнс отметил, что социолог, «один из самых умных людей в политике, которых он знает», очертил четыре задачи, которые помогут вернуть избирателей к Республиканской партии: прекратить войну в Иране, сосредоточиться на стоимости жизни и инфляции, ставить Америку на первое место и изменить отношения с Израилем.

Представитель администрации Трампа в разговоре с Fox News Digital заявил, что эти четыре задачи являются призывом Вэнса к единению «новых правых» — широкой коалиции республиканцев, позиция которой совпадает с начальным движением президента «Америка на первом месте» — не вмешиваться в военные конфликты, делать Америку доступной для воспитания детей и закрывать границы.

Но избиратели тоже считают, что Трамп слишком тесно связан с Израилем по вопросам внешней политики. Среди части правых сил война в Иране неразрывно связана с влиянием Израиля на Ближнем Востоке и отношениями Трампа с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Вэнс стремится послать четкий сигнал республиканцам, которые поддерживают Трампа, но не согласны с его внешней политикой или чувствуют себя преданными.

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Ранее Трамп признавал, что Вэнс «с меньшим энтузиазмом» отнесся к решению вступить в войну с Ираном.

Сейчас Вэнс считается одним из главных кандидатов в президенты от Республиканской партии на выборах 2028 года — вместе с государственным секретарем Трампа Марко Рубио.

Последствия выборов в Конгресс США: последние новости

Напомним, победа демократов на промежуточных выборах в Конгресс США поставила под угрозу масштабные оборонные проекты Дональда Трампа, в том числе реализацию оборонного бюджета на 1,5 триллиона долларов и инициативы типа «Золотого купола» и «Золотого флота».

Из-за потери республиканцами ключевых позиций Белый дом больше не сможет быстро принимать необходимое финансирование простым большинством. По мнению оборонных аналитиков эти инициативы оказались под угрозой, а утверждение бюджета, вероятно, придется отложить и продолжать по временной схеме.

Помимо бюджетных ограничений поражение республиканцев, игравших важную роль в распределении оборонных средств, принесет администрации усиленный контроль и парламентские расследования, в частности, в отношении войны с Ираном. Под угрозой оказался и глава Пентагона Пит Хегсет, которого законодатели обвиняют в хаотичном руководстве и предлагают объявить импичмент. Впрочем, Трамп заявил, что не планирует увольнять министра, поскольку считает его работу отличной.

Кроме всего, катастрофическое поражение республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс США повлекло публичный раскол в ближайшем окружении Дональда Трампа. Вице-президент Джей Ди Вэнс заявил в сети X, что именно война с Ираном стала главной причиной потери контроля над обеими палатами Парламента, поскольку заставила избирателей отвлечься от партии из-за роста стоимости жизни и отхода от принципа «Америка на первом месте».

Эту позицию полностью поддержал и сын президента — Дональд Трамп-младший, что сигнализирует об усилении внутреннего конфликта в движении MAGA.

Несмотря на резкую критику со стороны соратников, Дональд Трамп отверг обвинения и назвал решение начать военную кампанию единственным правильным.

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